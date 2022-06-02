卸任民進黨北市黨部主委 吳怡農︰不會缺席立委選舉​

民進黨台北市黨部主委吳怡農今正式卸下主委一職。（民進黨台北市黨部提供）

2022/06/02 14:04

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市黨部主委吳怡農今正式卸下主委一職，受訪時表示「不會缺席2024年的立委選舉」，後續除投入《壯闊台灣聯盟》工作，另也會盡力輔選年底選戰；吳怡農指出，台北市長選情對民進黨是很大挑戰，自己2年多前對決國民黨提名的立委蔣萬安也是場艱困選戰，但只要黨內團結、在重要議題上有堅持正確的立場，並有解決問題的能力，相信選民會給予機會。

民進黨北市黨部主委已於日前完成改選，由北市議員張茂楠勝出，今吳怡農卸下主委一職並表示，任內透過客廳會與市民對話，透過志工團吸引新血、推動黨務改革等，感謝過去一年多有機會為黨員服務，也相信未來黨部在張茂楠帶領下，基層服務將越來越好，而自己也將會盡力輔選年底選戰，並希望18歲公民權修憲複決能順利過關。

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對於未來規劃，吳怡農堅決表示「不會缺席2024年的立委選舉」，後續將投入《壯闊台灣聯盟》，持續推動國家安全，並針對台美雙邊貿易協定談判須研議台灣盡快開放，提升競爭力、創造下一代就業機會，團結走出疫情；另根據壯闊台灣的全國性研究，探討如何提升提高疫苗施打率、保護社會脆弱族群，盡快恢復經濟。

而面對年底市長及議員選戰，吳怡農坦言市長選戰對民進黨會是很大挑戰，畢竟民進黨自1994年後就未贏過首都市長選戰，而自己2年多前曾對決蔣萬安，當時也是艱困選戰，初始也不受看好，但只要黨內團結，並在重要議題上有勇氣堅持正確立場，並有解決問題能力，相信選民會給予機會。

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