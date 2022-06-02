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    民進黨：台美經貿30年重大突破 國民黨急著唱衰？

    李妍慧質疑，朱立倫訪美之際，國民黨卻急著唱衰台美關係。（資料照）

    李妍慧質疑，朱立倫訪美之際，國民黨卻急著唱衰台美關係。（資料照）

    2022/06/02 12:31

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，民主進步黨發言人李妍慧今（2）日表示，這是台美經貿30年來的重大突破，可望深化雙邊經貿關係的具體做法，當國民黨主席朱立倫出發訪美之際，國民黨卻不願樂見台美關係有更好發展，急著唱衰台美關係，難道這就是朱立倫所謂的「重返美國」的態度？國民黨又要再一次用兩面手法欺騙社會嗎？

    李妍慧指出，從TIFA會議的復談、科技貿易暨投資合作架構（TTIC），以及經濟繁榮夥伴對話（EPPD），一路到昨晚行政院記者會宣布的「台美21世紀貿易倡議」，明確提出11項具體的談判內容，是有節奏在拓展台美貿易進程，絕非是如國民黨酸葡萄言論，批評沒有具體進展實質內容。面對急速變化的外部環境，必須要建構台灣的韌性，延續先前既有的基礎，再深化經貿的接觸與互動。

    李妍慧表示，「台美21世紀貿易倡議」在昨晚行政院宣布後，除了國民黨唱衰外，國內產業界都給予正面的肯定，像是工商協進會理事長林伯豐表示，「政府努力建立與美方的對話管道，仍值得高度肯定。」全國工業總會也認為，台美經貿倡議談判議題，接近印太經濟架構（IPEF）觸及的格局，有助於台美方談判貿易暨投資架構協定（TIFA）。

    此外，李妍慧說，國內多位知名經貿學者認為，即將舉行的貿易倡議，是具有前瞻性的貿易議題，有助台美貿易合作更深化互動，如中經院資深副執行長李淳更是認為，這次倡議要談判的議題，已達到與歐盟、英國談判相同水準，已經認定台灣是「貿易盟邦」層級。

    展望台美之間的關係，李妍慧強調，不論是外交關係，還是經貿發展，這幾年來，都是往正向且緊密的方向前進，奉勸國民黨不要一直用酸葡萄言論，去看衰台美間的正向發展，更不要一面在台灣顯露親中立場，一面要去美國表演親美態度，大玩兩面手法。

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