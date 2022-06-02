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    挺林佳龍選台北市長 雲林社團：比陳時中勝算還高

    雲林旅北鄉親的社團2日舉行記者會，力挺林佳龍參選台北市長。（記者叢昌瑾攝）

    雲林旅北鄉親的社團2日舉行記者會，力挺林佳龍參選台北市長。（記者叢昌瑾攝）

    2022/06/02 12:45

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市長人選尚未掀牌，衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍屢獲點名參選。對此，台北市雲林同鄉總會、雲林鄉親同心會等社團今（2）日舉行記者會，以觀光、治理、產業與國際視野、防疫等政績為由，向兼任民進黨主席的總統蔡英文力薦雲林子弟林佳龍參選台北市長，並認為林的勝算比陳時中還高。

    台北市雲林同鄉總會、雲林鄉親同心會等社團透過聯合聲明表示，後疫情時代，國際城市的觀光經濟發展將成重點，而台北做為台灣的首都，未來將跟國際競爭，也是台灣城市的領頭羊，需要一位有治理經驗、懂產業需求、重文化發展、會防疫部署、有國際格局的首長，因此向蔡英文推薦林佳龍代表民進黨參選台北市長。

    針對媒體詢問，若民進黨最後由陳時中出線參選台北市長，同鄉會是否支持？雲林同心會會長丁文祺表示，雲林同鄉社團就是挺鄉親，而且是不分政黨，如果最終被提名的是陳時中，大家就自由去選擇，而不會以團體來表態，同鄉會後續也不會有什麼動作。

    至於，怎麼評估林佳龍對上蔣萬安的勝率？丁文祺認為，觀察媒體報導，感覺民進黨會提名陳時中，但以經歷條件來看，民進黨若提名林佳龍，勝算會比較大，同鄉會覺得林佳龍是個人才、需要被重視，民進黨的台北市長人選很重要，林佳龍當時遇到防疫問題也做得很好，勝算也比陳時中大，因此民進黨應該要提名林佳龍。

    台北市雲林同鄉總會前理事長陳義雄則補充回應，民進黨在台北市已經20多年沒選上市長，這個民進黨要檢討，外面的人看得很清楚、卻不好意思講，因此這次一定要很慎重，要推出有智慧、有執行力、有親和力、有經營台北成為國際首都的人，這種人當市長對中華民國才有實際幫助。

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