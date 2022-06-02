國民黨高雄市長初選開跑？曹桓榮設看板、孫健萍將辦城市咖啡會

曹桓榮近日大動作架設看板、或透過電視牆向市民問好。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/02 10:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為國民黨高雄市長可能人選之一的曹桓榮，近日陸續在重要路口架設看板、或透過電視牆向市民問好，首位正式宣布參選市長的孫健萍也將在端午節後舉辦38區城市咖啡會，地方人士好奇詢問「國民黨高雄市長初選開跑了」?

曾是韓國瑜任高雄市長時期的前民政局長、現任國民黨高市黨部主委曹桓榮，長期在地方奔走，被視為是國民黨高雄市長在地熱門人選之一；他近日除持續走訪基層，還大動作在重要路口架設看板，或透過電視牆向市民問好，積極態勢令人關注。

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他也透過臉書發文指出，適逢端午佳節假期將至，因高雄市目前新冠疫情持續延燒，連續幾日確診案例破萬、加上遠距教學繼續延長至6/12，致使參與群眾活動實有顧慮，遂藉此方式、向諸多好友及市民鄉親祝福佳節愉快，也提醒市民鄉親注意自身防疫安全。

首位正式表態爭取代表國民黨參選高雄市長的中央委員孫健萍表示，近期因疫情處於高原期，所以暫時避免群聚活動，目前規劃在端午節後，會針對38行政區、舉辦一系列高富美（高雄、富裕、美麗）城市咖啡會。

他說，屆時將邀請當地市民、意見領袖一起喝咖啡，聊聊當地的問題跟需求，原則上會從原縣區開始，一步一腳印把38區走過。

孫健萍計畫在端午節後，舉辦一系列高富美城市咖啡會。（記者王榮祥攝）

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