訪瑞士避難所太震撼 跨黨派立委提建言

王婉諭表示，她們參訪的民防避難所內，外圍類似儲藏室的空間，裝備都井然有序地擺放著。（王婉諭辦公室提供）

2022/06/02 05:32

〔記者楊丞彧／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）上月28日在瑞士日內瓦閉幕，立法院朝野立委也組成視導團，前往瑞士與國際專家交流並為台灣發聲，行程間在外交部安排下也進行參訪，上週五返抵國門。針對此行，民進黨立委林靜儀與時代力量立委王婉諭不約而同地指出，此行參訪瑞士首都伯恩的避難所不但大開眼界且受益良多，希望能以瑞士的經驗，提供給國內作為參考。

林靜儀與王婉諭皆認為，參訪瑞士民防中心避難所真的是收穫滿滿。林靜儀受訪時解釋，瑞士要求一旦發生災難時，每一個國民都要有一個避難所，例如人口兩萬人的城市，就要有兩萬個可以避難的空間，它可以是一個集中容納幾千人的大空間，也可以是個人自家院子或地下室設立避難場所，官方也有影片教育民眾在自宅或自家院子蓋這樣的避難空間。這會期她在立法院外交及國防委員會高度關注「全民國防手冊」，瑞士的做法非常符合這樣的想法。

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王婉諭說，這次參觀的避難所，打破她對防空洞的刻板印象，不僅因應戰爭，也針對天災人禍下情形，考量個人的基本生活需求、辦公與通訊設備等。瑞士民防設施雖承襲自二戰，但戰後持續以因應車諾比核災、氣候變遷等，去思考如何改進避難所設計，整套民防體系配合國家聯邦系統由上而下進行規劃。瑞士也設計出模組化的系統與檢驗機制，讓民間可自行建造符合規範的小型避難空間。而透過這樣的執行，已有四分之三的州，在災難來臨時可提供九成人口所需的避難空間。

王婉諭談到，從走進避難所開始，可看到入口處有正壓與雙層門的設計，據說是可以避免化學物質或有毒物質進入。林靜儀也說，設施內設置兩道超厚的門，據表示是為了阻絕輻射線；而進了第一道門後，確認沒有外來傷害後，才能再開第二道門進去。進去之後還有個沖洗設備，可以洗去身上的輻射層，之後才會進到第三道門。在台灣類似的設施，應該非常稀少。

而對於避難所內的備品之深思熟慮，也讓兩人大表驚嘆，雙雙提到裡面備有14天的水源以及能源。兩人也對儲水槽外圍透明水管的刻度標示感到讚嘆，水管上從第一天到第十四天一一標示著刻度。王婉諭指出，只要看到水的高度，就可以立刻知道還有多少水資源可供使用。她也分享，設施裡從臥室、盥洗室，到廚房、清潔空間都一應俱全。林靜儀表示，怎樣能存活14天等待救援或等災難較平息，是非常重要的準備。

王婉諭提到，此次參訪的避難所，同時兼具緊急指揮中心的功能。在避難所稍微外圍類似儲藏室的空間，急難設備都擺放地井然有序，可以說是隨時做好準備。林靜儀也說，地方主管機關在裡面可設指揮中心，警消可在裡面開完會後立刻進行救災，是非常完整的一套系統，在台灣還沒完全開始做。我國雖有民防法律也有民防組織，但沒到這樣的規模，平常的演練也較缺乏。

林靜儀強調，這會期她一直在追問防空跟避難空間相關議題，然而台灣無論對戰事或災害的準備上，仍需做相當多的努力。日前她質詢時，內政部都說有做盤點，但很多點都是民宅的停車場或是地下室而已，無論是供電、空間等平常都沒做任何準備或盤點，內政部回應說那些都是私人的沒辦法一一去查，似乎是假設萬一戰事或災害發生，在政府一聲令下讓大家跑進去就好，但完全沒做任何準備。

王婉諭表示，參訪完瑞士後她不禁思考，台灣民眾真的知道住家附近的避難所在哪嗎？是直接躲在裡面就好，還是要自備個人物品嗎？我們真的做好準備了嗎？王認為，台灣雖地狹人稠、寸土寸金，但面對的自然災害絕對不比瑞士少；也許我們的防空洞或避難所，也可以像瑞士一樣，不只是因應戰爭的需要，而是能廣納不同需求，做最有效益的利用。未來她也會建議相關部會，納入瑞士的經驗，希望做更完善的預防準備。

林靜儀直言，此次參訪無論朝野立委都高度關注，他們會在立法院對此進一步提出要求，因為這對台灣而言真的非常重要。她個人也非常希望促成內政部相關官員，有機會能親赴瑞士參訪並互相交流拜訪。

立委王婉諭與林靜儀異口同聲提到避難所內備有14天水源，儲水槽外圍透明水管上，從第一天到第十四天的刻度一一清楚地標示著。（王婉諭辦公室提供）

跨黨派立委組成WHA立院視導團親日前赴瑞士，也參訪瑞士首都伯恩的民防避難所，左起為立委王婉諭、李德維，右起為林靜儀、陳玉珍。（王婉諭辦公室提供）

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