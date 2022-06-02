台美啟動「21世紀貿易倡議」 外交部：很快將有具體成果

行政院經貿談判總談判代表鄧振中（左上）今天與美國副貿易代表畢昂琪（Sarah Bianchi，右上）進行視訊會談，並宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」。（取自美國貿易代表署推特）

2022/06/02 00:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與美國6月1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，外交部表示，此倡議凸顯台美互為彼此優先貿易夥伴，具有重大戰略意涵。雙邊經貿關係邁入嶄新階段，在雙方均有高度協商意願及動能的情況下，相信這項台美的新倡議將能很快獲得具體成果。

行政院經貿談判總談判代表鄧振中近日密切與美方磋商，繼5月20日與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在泰國曼谷會談後，6月1日再與美國副貿易代表畢昂琪（Sarah Bianchi）進行視訊會談，並宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）。

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美國在台協會（AIT）表示，雙方藉由AIT和駐美代表處（TECRO）的協調，發起了「21世紀貿易倡議」，目的為基於共同價值發展深化經貿關係的具體途徑，推廣共同貿易重點，促進創新，為勞工和企業帶來包容性的經濟成長。美國和台灣計劃利用此倡議以及與利益關係人的持續接觸，來推進和深化重要的美台經貿關係，促進共同價值觀，並解決共同面臨的問題、挑戰和機會。

外交部說明，此倡議為未來簽署台美高標準的經貿協定談判規劃路徑圖，雙方並約定6月底前在美國華府召開第一次協商會議。對於台美宣示雙邊經貿關係邁入嶄新階段，外交部表達高度歡迎與支持。在雙方均有高度協商意願及動能的情況下，相信這項台美的新倡議將能很快獲致具體成果。

外交部進一步指出，「台美21世紀貿易倡議」涵蓋議題包括：強化數位貿易、貿易便捷化、法規訂定原則、中小企業、環境保護、標準、非市場經濟政策等，均是當前印太區域經貿發展的重點。

外交部表示，此倡議凸顯台美互為彼此優先貿易夥伴，具有重大戰略意涵。台美之間已具備良好堅實的經貿對話平台，如台美《貿易暨投資架構協定》（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等，並在過去這段時間持續密集討論雙方共同關切的雙邊與區域經貿議題。

透過這次嶄新的倡議，外交部強調，台美可望發展出更全面、實質且領先的經貿夥伴關係，有助於台灣與全球經濟的連結，深化台美未來在印太區域的經貿合作。外交部與國內經貿相關部會將持續提升與美方的經貿夥伴關係，同步推動相關經貿倡議及繼續爭取參與「印太經濟架構」（IPEF），共同促進區域的自由、開放、穩定與繁榮。

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