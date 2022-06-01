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    台美啟動貿易倡議 蔡英文：台灣經貿大步向前

    蔡英文總統透過臉書說，政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，我們持續努力，推動台灣經貿大步向前。（資料照）

    蔡英文總統透過臉書說，政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，我們持續努力，推動台灣經貿大步向前。（資料照）

    2022/06/01 23:43

    〔記者蘇永耀／台北報導〕台美雙方今宣布將啟動「台美21世紀貿易倡議」，蔡英文總統透過臉書說，政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，我們持續努力，推動台灣經貿大步向前。

    蔡英文並形容這是重要經貿消息，要向國人報告。她說，今天晚上，經過政務委員鄧振中和美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會議，宣布共同發起「台美21世紀貿易倡議」，首次會議將於6月底在美國華府登場，這將是台美經貿關係的重要進展。

    她指出，就在上個月，鄧振中也與美國貿易代表戴琪在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，並將做好準備，共同找到具體可行的方式，提升美台雙邊經貿關係。今天的會談也是上次會談的進一步成果。

    根據倡議架構，雙方將就11個議題進行談判，包括：
    1.貿易便捷化
    2.​法規訂定原則
    3.​農業
    4.​反貪污
    5.​協助中小企業貿易
    6.​掌握數位貿易所帶來的利益
    7.​推廣以勞工為中心的貿易
    8.​支持環境及氣候行動
    9.​標準
    10.國營事業
    11.非市場政策及做法

    總統強調，期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

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