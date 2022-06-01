被爆料欠錢不還氣噗噗 民眾黨幹部揚言請四叉貓「吃頓粗飽」

四叉貓（右）常常爆料民眾黨內部事務。左為身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲。（資料照）

2022/06/01 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨新北市黨代表廖志杰先前遭到爆料欠錢不還，他一口氣提告許多網友妨礙名譽，網紅四叉貓也是被告之一。想不到事件又發生案外案，廖志杰得知四叉貓要到樹林做筆錄，竟然在臉書揚言要請他「吃頓粗飽」。

「下個星期要去樹林做筆錄，附近有什麼好吃的推薦嗎？」四叉貓今（6月1日）在臉書發文表示，遭到民眾黨新北市黨代表廖志杰提告，原因是今年3月份，社群媒體上許多人討論廖好幾筆欠錢不還事件，所以廖一口氣向多名網友提告妨礙名譽。四叉貓呼籲其他有收到傳票的網友連繫他，「我們一起組隊去 台灣民眾黨新北市黨部 門口開自救記者會，整體裝扮統一為『漁夫帽 + 大墨鏡 + 口罩』，挑個民眾黨部要辦活動的時候在旁邊啜泣給大家看。」

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想不到沒多久，事件又發生案外案，廖志杰在臉書寫下「娘X貓要來樹林做筆錄，在想要不要請牠吃大餐，看他這麼愛蹭吃，真的想請他吃頓粗飽。」

四叉貓將貼文截圖，並轉貼到自己的個人頁面表示，「請問這篇文章算不算恐嚇？我現在『心生畏懼瑟瑟發抖』，不知道下週該不該去樹林惹，嗚嗚嗚嗚嗚～～～會不會剛走出火車站就被他怎樣了ＱＱ第三大政黨的黨代表就能欺侮我這個弱女子嗎？」

消息曝光，引發網友們討論，「可以先備案了吧？」、「白色是恐嚇的力量嗎？」、「阿貓，你就跟他點一份日本和牛吃到飽，但我看他是付不出來就是了。」、「這個黨真的有夠低俗」、「選前也不知道要裝一下，真是黑道新政治呢」、「這種水準民眾黨也收，阿伯真的沒人了。」

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