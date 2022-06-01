高雄5月底人口數出爐 三民區議員恐8席變7席

高雄三民區議員席次因人口減少、將減少一席，圖為鐵路地化後、在三民區規劃的綠廊帶。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/01 22:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市人口連5個月下滑，高雄市政府統計，至5月底全市人口272萬4134人，扣除原住民後跌破270萬人，以規定推算年底議員選舉席次，三民區幾乎篤定少1席，由8席變成7席。

市府說明，依公職人員選舉罷免法規定，須以選舉投票月前第6個月的月底戶籍人口為基準，今年選舉預定在11月26日舉行，今年5月底人口遂成為基準。

請繼續往下閱讀...

市府統計至5月底，全市總人口272萬4134人，比4月底的272萬6087人再減少千餘人，也是今年連續5個月下滑；若再扣除原住民約3.6萬人，總人口約268萬人，跌破270萬大關，也衝擊議員席次。

官員私下指出，除去年就推算出來的新興、前金、苓雅區（第8選區）將由6席減為5席，因為人口繼續減少，三民區（第7選區）也將減少1席、由8席降為7席，但議員席次最終仍需由中選會在8月間計算後正式公告。

民政局分析，高市人口減少，絕大部分是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，導致許多市民戶籍被遷出國外影響，除了兩個選區議員席次各減少1席，左營與楠梓因為人口增加，議員席次可望由8席增加到9席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法