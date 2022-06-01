獨家》基隆人口下滑 年底選戰議員恐少1席

基隆市人口數逐年減少，今年底議員選舉席次可能減少1席。（記者盧賢秀攝）

2022/06/01 21:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市的人口數逐年下滑，年底三合一選舉人口基準日5月31日的人口數為36萬1320人，市議員席次恐將減1席，基隆市選委會昨天將人口數呈報內政部，將由中央選委會審議後公告。

基隆近年生育率低，人口數逐年下滑，2019年1月人口跌破37萬人。基隆市政府戶政科最新統計，截至今年5月31日，全市人口數36萬1320人，中正區5萬0449人、信義區5萬2694人、仁愛區4萬1322人、中山區4萬5292人、安樂區8萬0346人、七堵區5萬3062人、暖暖區3萬8155人。

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依公職人員選舉罷免法規定，選舉區人口數以投票日前6個月戶籍統計的人口數為基準，今年「三合一」選舉11月26日投票，市議員應選名額以今年5月底戶籍統計人口數為準。人口數20萬人，議員席次為19席，每增加1.4萬人增加1席；基隆市目前31席議員（含1席原住民議員）必須達36萬8000人，因此可能減少1席議員。

選委會人員指出，今天已將基隆市人口數呈報內政部，提請中選會審議，預計8月中左右確定各區議員席次。除了基隆市，包括台北市、新竹市和屏東縣也都有議員席次增減情形。

據了解，如果內政部核定基隆市議員席次縮減，依目前人口比例，仁愛區或安樂區的可能性較大，目前仁愛區應選4名，如果再減1席，就沒有婦女保障名額，選情將更為激烈。

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