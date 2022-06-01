國民黨苗栗縣長提名也亂 桃園呂玉玲嘆：黨中央要有程序、要溝通

不忍苗栗縣長提名之亂，呂玉玲向國民黨中央喊，「所有傷害到我為止、爭議到桃園為止」。 （記者李容萍攝）

2022/06/01 18:24

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨前天主動發布新聞稿，稱選戰策略會報決議建議徵召黨籍立委徐志榮參選苗栗縣長，不過，就在黨中央當天傍晚發布新聞稿後，徐志榮5月31日公開表態拒選，苗栗提名陷入亂局，被外界視為桃園爭議翻版。對此，爭取國民黨桃園市長提名落空的立委呂玉玲，今受訪表示，不忍心看到苗栗步上桃園後塵，「所有傷害到我為止、爭議到桃園為止」。

國民黨中常會5月18日突襲式通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓努力爭取提名的前台北市議員羅智強與呂玉玲第一時間同表失望，羅智強繼續桃園祈福行腳，張善政、羅智強5月26日合體行腳後，當天晚上羅因跟確診的羅辦發言人有密切接觸，近日自行健康管理7天，活動暫停；呂玉玲則是從5月30日啟動感恩之旅，連續3天向支持她的各區里長表示感謝，首日在平鎮區、昨天在桃園區、今天選在她土生土長的中壢，包括中壢區里長聯誼會會長謝岩介（國民黨台南市長參選人謝龍介胞弟）等里長到場。

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被問到國民黨中央「硬上」苗栗縣長人選慘被打臉，呂玉玲表示，對於努力爭取提名，卻希望落空，這種痛只有當事人才知道，看到苗栗爭議，她認為黨中央應該要有程序、要有機制、要溝通，提名人選才可以獲得大家支持。

對於民進黨可能徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，目前幾份民調看起來勝過國民黨的張善政，尤其民調年輕人有加權，呂玉玲表示，民調數字起起伏伏，不同民調可以顯示各自的優勢，國民黨只要做好準備、爭取市民支持才是最重要的事。

呂玉玲也說，現在中央已經決定人選就是全力支持。張善政在各方請益支持，更要提出明確政見讓桃園市民知道未來能替桃園做什麼。至於與張的互動如何？呂玉玲提到，自己當第一屆立委時，張為行政院科技部長，有幾次質詢的工作上交流，她認為張是很好的人。

對於與張善政遲未見面，外界認為2人若不破冰，桃園市議會議長邱奕勝就很難真心支持張的說法，呂玉玲回應，邱議長是非常優秀的地方意見領袖，相信邱議長會有很好的決定。

呂玉玲（左）感恩之旅，跟中壢區里長致謝，圖右為中壢區里長聯誼會會長謝岩介。（記者李容萍攝）

呂玉玲（中）感恩之旅，跟中壢區里長致謝。（記者李容萍攝）

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