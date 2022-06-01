中國海警船騷擾我科研船 科技部：遺憾

我國勵進研究船於菲律賓經濟海域執行科研計畫，遭中國海警船騷擾。（資料照）

2022/06/01 17:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕國研院海洋中心勵進研究船執行台灣與菲律賓合作之海底地形探測相關計畫，卻在海上遭到中國海警船騷擾，菲律賓外交部向中國抗議，我國科技部今天也發聲明，研究船在台菲接力戒護下已完成作業，對中國海警船之行為感到遺憾。

科技部說明，勵進研究船今年3月15日至4月13日執行國立中央大學與菲律賓大學合作計畫，主要任務是在菲律賓呂宋島西側馬尼拉海溝周遭作長支距震測、海底地震儀布放及海底地形探測，以了解具地震與海嘯風險的馬尼拉隱沒帶構造，航前已正式取得菲方作業許可。

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科技部指出，本航次出發前，即依據海洋委員會規定之研究船海域通報程序進行通報，相關單位對航行路線及時程均有掌握。航次執行過程中亦與海洋委員會及海巡署保持密切聯繫。

科技部提到，3月23日在菲律賓經濟海域作業時，發現中國海警船時，海巡署第一時間通知科技部、國安會、外交部等機關，並隨即派遣海巡艦艇執行戒護任務。而科技部亦通知該航次領隊與海巡艦艇保持通聯並進行必要之配合。

科技部說，研究船航行期間，我方海巡陸續派多艘艦艇戒護，而於靠近菲方禁限制海域時，則由菲方海巡艦艇進行友善巡護，航次最後如期且順利完成。

科技部強調，勵進研究船作業海域係菲律賓經濟海域，因此對中國海警之舉動表達遺憾，並感謝菲律賓政府的支持與協助。對於研究船日後在類似海域進行研究時，也會循現有跨部會通報及合作模式，以確保研究船作業安全。

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