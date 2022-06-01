民進黨全代會7/17登場 權力核心中常會將改選

民進黨7月17日舉行全代會，將改選中常委、中執委與中評委。（資料照）

2022/06/01 17:00

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨全國黨代表大會將在7月17日登場，將進行黨最高權力核心中常委、中執委與中評委改選。對此，民進黨中常會今（1）日通過選舉日程，6月13日起辦理領表登記，並於7月17日的全代會辦理投開票。

民進黨中常會作為黨內權力核心結構，每2年改選一次，由近600名全國黨代表、當然黨代表在全代會票選出30席中執委，再從中執委選出10席中常委。由於今年為總統蔡英文執政6週年，民進黨進入「後蔡英文時代」，新任期將處理2024總統初選、區域立委和不分區立委提名，各派系無不積極佈局。

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民進黨今日下午召開中常會，會中通過中常委、中執委與中評委選舉日程，6月6日發布選舉公告；6月13日至17日辦理領表、登記；6月22日召開中執會審查候選人資格；6月23日抽籤；7月17日（全代會）辦理投開票；7月20日中（常）執評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

另外，據黨內人士轉述，民進黨秘書長林錫耀會中表示，本土疫情如今在高原期，但趨勢正逐漸下降，尤其北部與南部的疫情有10到14天的落差，希望黨公職能協助對外說明，讓民眾不要驚慌，特別是這段期間遭誤解、扭曲，包含幼童染疫、快篩、疫苗等事件。

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