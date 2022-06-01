邁向2050淨零建築 內政部：先公後私 從新到舊

內政部今日舉辦「邁向2050年淨零建築世界公民咖啡館活動」，內政部次長邱昌嶽致詞。（記者吳書緯攝）

2022/06/01 15:02

〔記者吳書緯／台北報導〕邁向2050年淨零碳排，內政部次長邱昌嶽今指出，內政部已提出淨零建築路徑規劃，預計在2050年達成，全國100%新建建築物與超過85%既有建築物達到近零碳建築的目標。邱指出，既有建築達到淨零排放的目標是「先公後私，從新到舊」，並從先以鼓勵方式做起，再逐步修法強制實施。

內政部今日舉辦「邁向2050年淨零建築世界公民咖啡館活動」，邀請產、官、學界及公民團體近40位不同領域的代表參與，期望多方蒐集各界觀點，以作為未來政策規劃推動的參考。

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邱昌嶽致詞提到，2050年淨零碳排是全世界目標，在建築方面，我國規劃的淨零建築目標已與國際能源總署（IEA）里程碑同步，為達成目標，內政部採取由公有建築物帶頭做起的策略，引導民間建築跟進，針對新建建築先採取鼓勵方式，再逐步修訂法規強制實施。

邱昌嶽表示，我國有超過800萬棟的既有建築物，民間部分以鼓勵為主，採獎補助方式，公有部分則採強制實施；同時研擬強化家電節能措施，並投入建築節能減碳技術及再生能源等的研發與應用工作。

此外，邱昌嶽指出，政府在推動2050淨零建築有四大主軸，一、提升新建建築物的能源效率；二、改善既有建築物的能源效率；三、提升家電設備的能源效率；四、對於建築物減排的新技術與新工法的研究與推廣運用。

最後，邱昌嶽說，淨零建築不可能一步到位，採漸進方式，並透過今日舉辦「咖啡館活動」，希望透過理性探討，來歸納出公共事務應該採取的行動與方向。

內政部今日舉辦「邁向2050年淨零建築世界公民咖啡館活動」，邀請產、官、學界及公民團體近40位不同領域的代表參與。（記者吳書緯攝）

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