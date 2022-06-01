綠議員質疑建設延宕只能期待蔡其昌 盧秀燕回：我會連任

民進黨市議員楊典忠（右）及何文海今天質詢時質疑盧秀燕號稱開工及完工市長，但歷經三朝的重大建設，20項只有完工2項。（記者唐在馨攝）

2022/06/01 16:55

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨台中市議員楊典忠及何文海今天質詢時表示，盧秀燕市長宣稱沒有完工要完工，沒有開工的要開工，但事實上台中升格歷經三任市長的20項重大建設，盧秀燕只完工台糖湖濱城以及捷運綠線二項，楊典忠說，看來只能期待蔡其昌當選才能真正當「完工市長」。

對於楊典忠的說法，盧秀燕則不能認同，她表示，幸好楊典忠本屆有連任，而她也有當選市長，楊典忠才能看到這些重大建設推動中，她祝福楊典忠連任議員，而她也會連任一起來完成這些建設。

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另名市議員何文海則問盧秀燕，4年來到底完成那些南屯的重大建設?盧秀燕回答，在調降地價稅以及整治空污上人民有感，何文海則說，包括垃圾場，焚化場，水肥廠等等，市府都無改善及遷移進度，舊南屯市區人口負成長，這就是人民的感受，但民政局則說南屯溪西地區人口是成長，何文海則說這是新大樓興建造成人口進來，但舊南屯則是停滯。

市議員楊典忠、何文海針對台中市重大建設進度牛步化進行總質詢，楊典忠表示，3年前對盧市長第一次總質詢，提出20項從胡志強、林佳龍兩任市長都還未完成的重大建設清單，期許盧秀燕市長任內可以完工啟用，3年後再檢驗20項歷經三任市長的建設清單只完成2項，其餘18項恐怕要延宕到下任市長任期，如盧秀燕無法完成，就讓蔡其昌來完成。

楊典忠說，台中市的交通軌道建設只有捷運綠線通車，其他大車站計畫、山手線、捷運藍線、機場捷運、國道一號連結74快速道路，只有文書作業幾乎都沒有動，地方重大建設只有台糖湖濱生態園區到帝國糖廠完工啟用以及捷運綠線完工，其他如水湳經貿園區的台灣塔，只看到改名（智慧營運中心、台灣智慧營運塔），沒看到建設。

綠美圖、中台灣電影中心、台中州廳修復再利用、山線鐵路高架橋下空間縫合、巨蛋體育館、清水火車站跨站天橋、大安媽祖園區雕像雖然有譜、海洋生態館、清水國民運動中心等，都要等到下任市長完工啟用，十三期重劃建設遙遙無期，北區體二用地規畫還躺在市都委會，豐富專案因為疫情招不到商。

楊典忠說，3年多前就任的20項三朝建設只有完成兩項，其餘18項（高達九成）未能完工啟用，顯現台中市府執行力太差。

對此，盧秀燕則不認同，強調這些都是她上任後才能動工，相信議員本屆有連任都有看到，她期許議員跟她一起連任，下屆就可以看到重大建設完工。

對於民進黨議員質疑重大建設要等蔡其昌當選才能完工，盧秀燕表示自己會連任，期許議員一起連任來檢視。（記者唐在馨攝）

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