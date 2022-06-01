中國海警船騷擾台菲合作科研船 外交部譴責中國危害區域安全

台灣勵進號研究船（見圖）在菲律賓領海內進行台菲聯合海洋研究任務，竟遭中國海警船騷擾，菲律賓外交部召見中國外交官抗議，我國外交部也表達譴責。（資料照）

2022/06/01 14:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕台菲合作進行海洋研究任務的台灣勵進號研究船（RV Legend），3、4月期間數度遭到中國海警船騷擾。菲律賓外交部向中國抗議，外交部今也譴責中國行徑違反聯合國海洋法公約賦予的科研權利，更危害區域海域的安全及穩定。

菲律賓大學國家地質科學研究所和台灣中央大學合作，在菲律賓呂宋島西部海域進行聯合海洋科學研究計畫。目的在協助測繪出外海斷層和其他可能引發地震、海嘯和其他危險的地質特徵，原訂4月13日結束，經費部分來自菲律賓科技部。

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但根據美國智庫亞洲海事透明倡議組織（AMTI）5月26日發表的報告揭露，中國海警船CCG 5203於3月23日以2至3海浬距離尾隨跟蹤勵進號；4月6日，中國海警船CCG 5203再度盯梢勵進號及伴航的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦卡彭斯號，並持續跟蹤直到返港、勵進號3天後駛回台灣，才停止盯梢行動。報告指出，中國行動正造成「海上碰撞衝突高風險」。

事發一個多月後，菲律賓外交部週二（5月31日）揭露，菲國4月13日召見中國駐馬尼拉大使館一名高級官員，抗議中國海警船在菲律賓領海內騷擾當時正進行菲台聯合海洋研究任務的台灣勵進號研究船（RV Legend），對中國海警總隊騷擾和侵犯菲國海事管轄權表達不滿。菲律賓外交部表示，中國海警總隊的行動「不符合無害通過，明顯侵犯菲律賓的海事管轄權」。

外交部發言人歐江安今天表示，台菲間進行海事科學研究符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）等相關國際法規範，中國海警肆意騷擾的行徑，不僅違反聯合國海洋法公約賦予我國與菲律賓從事科研的權利，更危害區域海域的安全及穩定，外交部予以嚴正譴責。

歐江安並說，我國重申蔡英文總統於2016年7月提出的「四點原則」及「五項作法」，我方期以和平對話方式，與國際社會共同處理南海議題。外交部誠摯期盼各聲索國保持自我克制，以和平理性態度進行協商；我方堅決反對以恐嚇、脅迫或武力方式，侵害他方在國際法下享有的權利。

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