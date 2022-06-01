藍委控「夏季電價搶錢」 鄭運鵬打臉：沒常識也要看電視

鄭運鵬指出，政府今年已逐步開放管制，並以其他方式協助補貼家戶和各行各業。（資料照）

2022/06/01 11:59

〔記者陳政宇／台北報導〕夏季電價今（1）日上路，國民黨立法院黨團呼籲，鑒於物價與疫情現況，政府應「凍漲」夏季電價，避免與全民搶錢。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，不同於去年的三級警戒，政府今年已逐步開放管制，並以其他方式協助補貼家戶和各行各業；況且夏季電價與冬季電價以價制量的作法將近40年，並無所謂「搶錢」一說，國民黨沒常識也要看電視。

鄭運鵬今日主持民進黨團輿情回應記者會，他表示，去年因為疫情而實施三級警戒，有很多家長和學生在家裡上班、上學，所以去年的家戶用電狀況與今年不同，今年在逐步開放、解除管制下，這種狀況並不多，所以跟去年完全不一樣。政府今年以稅制、補貼等其他方式對協助各行各業，而各行業今年受到的衝擊相對去年較小，立法院昨天通過延長紓困特別條例和特別預算後，行政院也會繼續調整相關的補貼政策。

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談到政府今年的振興措施，鄭運鵬列舉，在減少負擔的部分，桶裝瓦斯凍漲到9月底，該措施本來是6月底就停止凍漲，凍漲21個月要吸收新台幣31.2億元。另外，政府也降低黃豆、小麥、玉米的營業稅，以及減半小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉的關稅。水泥因國際原物料上漲，貨物稅也減半。

在觀光業受到的衝擊部分，政府也持續進行減租，鄭運鵬說，承租國有非公用的不動產將減租2成，承租國有公用的國營事業不動產也減租2成左右，這些加起來將近5億元。如果是承租國有公用和國營事業不動產、產業園區，也減租一半或緩徵。如果是休閒娛樂觀光業，包含森林遊樂區、林業文化區、漁港魚貨直銷中心，這些也減租2成。

鄭運鵬進一步說明，企業貸款的部分，若營業額相較去年下降15%就能展延貸款，個人信用卡貸款也會協助債務延長。其他包含觀光業貸款利息補貼，大型藝文事業延長紓困貸款利息，相信各行各業都能感受到政府的協助。

「國民黨沒常識也要看電視」，鄭運鵬直言，夏月電價並不是漲價，從民國78年起就有夏月電價跟其他電價的差距，所以不能說6月叫「漲電價」，到冬天叫「降電價」，這個觀念是不對的，全球很多國家都對夏月採取「以價制量」的方式處理。台灣去年因為三級警戒而有特殊狀況，今年因逐步開放的政策不同，政府運用其他方式協助補貼，並非直接減免電價。

至於，國民黨立委「政府拿夏月電價跟全民搶錢」一說，鄭運鵬強調，非常特殊狀況才會調整夏月電價，全世界很多國家都這樣執行，是希望大家在夏季要多注重節電，這是執行了快40年的措施，因此並沒有用這個來搶錢。相信不管是家庭或工商用戶，早就知道六月是夏月電價，有些甚至會調整工廠生產或上班時間，這都是大家用來調節作息和用電需求的手段，40年來都沒有人講「搶錢」，反而是在野黨搞不清楚狀況。

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