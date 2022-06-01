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    致詞送行叔叔顏清山 顏寬恒數度哽咽

    宜蘭國光儀隊參加顏清山告別式。（記者張軒哲攝）

    宜蘭國光儀隊參加顏清山告別式。（記者張軒哲攝）

    2022/06/01 10:17

    〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標三弟顏清山5月20日夜間病逝，享年57歲。顏家今天在沙鹿正義路服務處前方舉行告別式，數百人齊聚，場面盛大，除了有多輛藍寶堅尼跑車送行，還邀請宜蘭國光儀隊演奏。

    前立委顏寬恒代表家屬介紹顏清山生平，並致詞哽咽說，率領家族兄弟姊妹向大家鞠躬致謝，台中市副議長顏莉敏也數度拭淚。前總統馬英九在立委楊瓊瓔陪同下參加公祭，馬英九還拍拍顏清標肩膀安慰，短暫停留後就離開會場。

    前立委顏寬恒（右三）代表家屬致詞，數度哽咽。（記者張軒哲攝）

    前立委顏寬恒（右三）代表家屬致詞，數度哽咽。（記者張軒哲攝）

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