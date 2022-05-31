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    台灣黑熊也穿《捍衛戰士》夾克！外交部創意謝夥伴挺台參與WHA

    外交部臉書發布一張台灣黑熊穿著飛行夾克的圖片。夾克背後繡章滿布，竟是在世衛大會（WHA）聲援台灣的23國國旗，更將電影經典台詞改為「Feel the need－the need for Taiwan！」以時事話題再次感謝民主夥伴支持台灣參與WHA。（取自外交部臉書）

    外交部臉書發布一張台灣黑熊穿著飛行夾克的圖片。夾克背後繡章滿布，竟是在世衛大會（WHA）聲援台灣的23國國旗，更將電影經典台詞改為「Feel the need－the need for Taiwan！」以時事話題再次感謝民主夥伴支持台灣參與WHA。（取自外交部臉書）

    2022/05/31 15:34

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部臉書小編搭上《捍衛戰士》熱潮，結合世衛（WHO）參與議題，發布一張台灣黑熊穿著飛行夾克的圖片。夾克背後繡章滿布，竟是在世衛大會（WHA）聲援台灣的23國國旗，更將電影經典台詞改為「Feel the need－the need for Taiwan！」以時事話題再次感謝民主夥伴支持台灣參與WHA，讓網友大讚「小編好球！」

    現正熱映的《捍衛戰士：獨行俠》（捍衛戰士2）中，湯姆克魯斯（Tom Cruise）所穿的飛行夾克，重現原本預告中消失的中華民國國旗，引起關注。該夾克在2019年預告中，中華民國國旗及日本國旗曾消失，被其他符號取代，不過在不明原因下，國旗重新回來了，還在全球的影廳播出。

    外交部臉書30日發布一篇圖文，結合《捍衛戰士》話題，和台灣民眾介紹剛閉幕的WHA的情形。外交部指出，今年WHA台灣味十足，日內瓦街頭不僅有電音三太子出巡、台灣藍鵲電車穿梭大街小巷，衛福部政務次長李麗芬更率領「世衛行動團」出席外交酒會、雙邊會談、媒體專訪、WHO健走等活動，持續傳達台灣爭取參與WHA的訴求。

    今年WHA有13個國家及馬爾他騎士團透過各種方式支持台灣參與，法、德、盧、立、捷5國更是首度明確提及台灣。外交部強調，支持台灣的正義之聲響徹全球公衛體系，顯示台灣參與世界衛生大會，已是世界主要民主國家所關注的議題。外交部再次感謝支持台灣的夥伴，人生最滿足的境界，在於能夠關懷他人，我國將秉持「專業、務實、有貢獻」原則，持續與各國共同推動全球衛生安全合作！

    23國包括友邦巴拉圭、瓜地馬拉、海地、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、貝里斯、聖露西亞、帛琉、諾魯、宏都拉斯與馬紹爾群島，以及無邦交的友好國家包括美、英、澳、法、德、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本，馬爾他騎士團也在大會發言支持台灣。

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