台灣黑熊也穿《捍衛戰士》夾克！外交部創意謝夥伴挺台參與WHA

外交部臉書發布一張台灣黑熊穿著飛行夾克的圖片。夾克背後繡章滿布,竟是在世衛大會(WHA)聲援台灣的23國國旗,更將電影經典台詞改為「Feel the need-the need for Taiwan!」以時事話題再次感謝民主夥伴支持台灣參與WHA。(取自外交部臉書)

2022/05/31 15:34

〔記者呂伊萱/台北報導〕外交部臉書小編搭上《捍衛戰士》熱潮,結合世衛(WHO)參與議題,發布一張台灣黑熊穿著飛行夾克的圖片。夾克背後繡章滿布,竟是在世衛大會(WHA)聲援台灣的23國國旗,更將電影經典台詞改為「Feel the need-the need for Taiwan!」以時事話題再次感謝民主夥伴支持台灣參與WHA,讓網友大讚「小編好球!」

現正熱映的《捍衛戰士:獨行俠》(捍衛戰士2)中,湯姆克魯斯(Tom Cruise)所穿的飛行夾克,重現原本預告中消失的中華民國國旗,引起關注。該夾克在2019年預告中,中華民國國旗及日本國旗曾消失,被其他符號取代,不過在不明原因下,國旗重新回來了,還在全球的影廳播出。

外交部臉書30日發布一篇圖文,結合《捍衛戰士》話題,和台灣民眾介紹剛閉幕的WHA的情形。外交部指出,今年WHA台灣味十足,日內瓦街頭不僅有電音三太子出巡、台灣藍鵲電車穿梭大街小巷,衛福部政務次長李麗芬更率領「世衛行動團」出席外交酒會、雙邊會談、媒體專訪、WHO健走等活動,持續傳達台灣爭取參與WHA的訴求。

今年WHA有13個國家及馬爾他騎士團透過各種方式支持台灣參與,法、德、盧、立、捷5國更是首度明確提及台灣。外交部強調,支持台灣的正義之聲響徹全球公衛體系,顯示台灣參與世界衛生大會,已是世界主要民主國家所關注的議題。外交部再次感謝支持台灣的夥伴,人生最滿足的境界,在於能夠關懷他人,我國將秉持「專業、務實、有貢獻」原則,持續與各國共同推動全球衛生安全合作!

23國包括友邦巴拉圭、瓜地馬拉、海地、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、貝里斯、聖露西亞、帛琉、諾魯、宏都拉斯與馬紹爾群島,以及無邦交的友好國家包括美、英、澳、法、德、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本,馬爾他騎士團也在大會發言支持台灣。

