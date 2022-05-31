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    AT-3教練機失事 前空官校長：飛官培育面臨5風險 教官待遇應調高

    空軍一架AT-3教練機今天上午在高雄岡山墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉不幸殉職。（讀者提供）

    空軍一架AT-3教練機今天上午在高雄岡山墜毀，駕駛飛官徐大鈞少尉不幸殉職。（讀者提供）

    2022/05/31 13:29

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍機號「0852」的AT-3高級教練機今於岡山墜毀，飛官徐大鈞少尉不幸殉職，對此，曾任空軍官校校長的前空軍副司令張延廷今日受訪表示，由此案窺探至整體客觀環境，我國飛官培育面臨經驗、機務、應變、環境與少子化五大風險，軍方務必嚴肅以對，可居中扮演關鍵角色的飛行教官待遇也應合理提升，以利於留用、招攬人才。

    張延廷今日受訪表示，此不幸事故發生後，各界不該責難飛官，畢竟他有胸襟、勇氣投入高風險飛行，都應給予敬佩。而就今日的事故個案至整體客觀環境，他認為飛官培育面臨五大風險，首先是經驗部分，事涉飛官的AT-3飛行時數僅24小時，飛機若遭遇狀況處置能力會不足；其次，AT-3高教機已服役將近40年，面臨零件籌獲不易等窒礙，若僅能仰賴翻修維持，將增加機務風險。

    第三，張延廷表示，飛行學官習得在基地附近飛行的「航線單飛」之後，才會接受更進階的「空域單飛」及「編隊單飛」訓練，這位飛官目前僅接受「航線單飛」訓練，飛行高度僅500公尺左右，相較於高空飛行，若遭遇突發狀況，處置時間會非常短暫。第四，張延廷說，梅雨季節的氣流不穩定，縱使水平能見度良好，垂直能見度亦不見得優良，也會提高飛行風險。

    張延廷表示，第五個風險為「少子化」，這項客觀環境風險將致使人才招攬不易，雖此為許多國家同樣面臨的狀況，但我國是否有相對的應變舉措有待商榷，不能認定其為客觀因素而視而不見。

    張延廷說，若飛行學官暴露於上述五大風險之中，飛行教官的角色就相對重要，但就他瞭解，退伍後回聘的飛行教官鐘點費長年未調整，致使部分退役者會選擇到民航界發展，而非於軍中繼續服務。由於這些教官須帶飛最資淺的飛行生，授與各項動態飛行課目，壓力大且體能消耗快速，因此期盼國軍自源頭做起，合理調整飛行教官的鐘點費，讓經驗傳承更加落實。

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