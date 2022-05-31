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    台亞會與印度最大智庫ORF簽合作備忘錄 將籌辦高層級台印對話

    台灣亞洲交流基金會（台亞會）與印度獨立智庫「觀察家研究基金會」（ORF）30日簽署合作備忘錄，將發表「台印政策報告書」，未來並將共同籌辦一年一度的高層級「台印對話」。（台亞會提供）

    台灣亞洲交流基金會（台亞會）與印度獨立智庫「觀察家研究基金會」（ORF）30日簽署合作備忘錄，將發表「台印政策報告書」，未來並將共同籌辦一年一度的高層級「台印對話」。（台亞會提供）

    2022/05/31 13:10

    〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣亞洲交流基金會（台亞會）與印度獨立智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation，ORF）簽署合作備忘錄，將發表「台印政策報告書」，並共同籌辦年度「台印對話」。ORF會長薩蘭（Samir Saran）表示，在多變政經局勢之下，台灣與印度更需透過緊密且實質的合作，相互了解當地的風險與機會，共同維護區域安全。

    台亞會與ORF於30日透過視訊舉行合作備忘錄簽署儀式。台亞會表示，此項備忘錄由台亞會與ORF合力促成，盼促進台灣與印度智庫交流，透過多元合作實現雙方目標及願景。台亞會董事長蕭新煌、ORF會長薩蘭（Samir Saran）共同見證，台亞會執行長楊昊及ORF副會長潘特（Harsh V. Pant）共襄盛舉。

    台亞會說明，雙方將加強在研究、政策倡議、民間交流等多方面的合作。具體而言，目前正積極籌備發表「台印政策報告書」，未來將共同籌辦一年一度的高層級「台印對話」。蕭新煌致詞時指出，在蔡總統推動的新南向政策之下，印度已是台灣的重要夥伴國家，而台亞會與ORF的多元合作，將可進一步促進雙方的理解，鞏固雙邊關係。

    薩蘭發言亦強調，在多變的政經局勢之下，台灣與印度更需透過緊密且實質的合作，相互了解當地的風險與機會，共同維護區域安全。潘特則具體說明ORF和台亞會之後的研究與交流行動計畫。最後，楊昊於閉幕詞強調，此合作備忘錄將為台灣關係升級開啟新篇章。

    台亞會是台灣第一個聚焦於東南亞及南亞事務的民間政策智庫，2018年成立，推動與東協10國、南亞6國及紐澳地區的全方位交流。印度「觀察家研究基金會」（ORF）則是印度最大私人、非營利的政策智庫，致力於透過研究、國際學術合作與對話推動印度政策，著名的瑞辛納對話即由印度外交部與ORF合作籌辦。

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