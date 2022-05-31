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    台中市兒童疫苗施打效率低？盧秀燕與綠營議員激烈爭辯

    盧秀燕怒指若中央疫苗一次給足，就不會造成家長恐慌。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕怒指若中央疫苗一次給足，就不會造成家長恐慌。（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/31 12:39

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天上午在市議會因輝瑞兒童疫苗施打效率問題，與民進黨議員激烈爭辯，議員痛批因為盧團隊未積極作為，太慢安排，造成家長兒童冒雨施打疫苗；盧秀燕反駁，若中央一次給足疫苗，台中市家長就不會恐慌，而且並非只有台中市。

    教育局表示，六都兒童疫苗施打率，高雄市第一為33.6％，台南市31.6％、台中市30.2％、新北市24.5％、桃園市19.3％，台北市僅14.4％墊底。

    台中市議會今天進行市政總質詢，多位民進黨新系市議員王立任、林德宇、黃守達、張耀中、謝志忠針對兒童疫苗施打效率質疑，校園輝瑞兒童疫苗6萬多劑24日已到，既然6月10日可以打完，等於是一天可以打1萬多劑，為何不安排第一天就可以打1萬劑？

    王立任更痛批，安排學校施打如此晚，才讓家長很擔心，甚至冒雨施打，市長媽媽於心何忍？在週末時間，市府做了什麼補救？

    盧秀燕不滿的表示，若是中央兒童疫苗一次到位，會造成中市家長的恐慌？家長對兒童疫苗打不到的恐慌，不是只有台中市，高雄台南也是。

    林德宇非常不滿盧秀燕的態度，他強調，根據衛福部的資料，台中市兒童疫苗的施打率是倒數，既然疫苗已到台中市，市府就應該將校園疫苗施打提早安排，而非27日才開打，昨天只打3518劑，今天會打3434劑，要拖到何時才打得完？市府未利用週末好好規劃，反而對市議員大小聲，實在不應該。

    市府表示，兒童疫苗施打，中央規定一定要給家長七天思考期，先前疫苗到台中後，按規定滿七天思考期的時間是5月25日，因此台中於5月26日開打。另中央也規定滿五足歲的學齡前孩童於醫療院所施打，部分家長希望讓孩子到校園施打，市府會將家長心聲向中央反映。

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    市議員王立任批中市府施打疫苗效率不彰。（記者蘇金鳳攝）

    市議員王立任批中市府施打疫苗效率不彰。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林德宇批市府不會解決問題，只會與市議員吵架、大小聲。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林德宇批市府不會解決問題，只會與市議員吵架、大小聲。（記者蘇金鳳攝）

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