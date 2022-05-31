PCR等4天未收到結果居隔通知卻先到 王婉諭疑惑：我確診了嗎？

王婉諭回國入境配合檢疫，等了4天沒收到PCR結果，卻先收到居隔通知書，向台北市衛生局等單位求助卻得不到答案。（資料照）

2022/05/31 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕目前出入境都需配合武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策，甫從日內瓦返國的立委王婉諭在防疫旅館進行7+7檢疫，遲遲沒收到PCR採檢結果與確診通知，反而先收到居家隔離通知書，不知自己究竟是否確診，她向台北市衛生局等單位求助卻仍是一頭霧水，因此提出質疑，引發關注。

王婉諭稍早前透過粉專分享自己的經歷。她自27日抵台、採檢PCR並開始隔離檢疫，前後測了2次快篩，結果為「一陰一陽」，決定等PCR篩檢結果；29日，她收到台北市衛生局電話確認檢疫狀況，王婉諭照實回報衛生局，對方與她確認過個人基本資料後便請她在防疫旅館待到6月4日0時。

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30日上午8時，王婉諭收到「指定處所（居家）隔離通知書」，而且個資都正確。王婉諭相當疑惑，她還沒收到PCR結果與確診通知，而且隔離書上寫，她的隔離期自5月28日起，要待到6月4日，6月5日才能離開旅館，與衛生局電話有所出入。

對此，王婉諭致電台北市衛生局求解，對方卻反問她「沒有收到機場採檢PCR的結果嗎？為什麼沒有收到？然後又說，隔離通常是7天，這樣你多一天耶！為什麼妳會多一天？」礙於通話時間限制，衛生局便要求王婉諭致電1922和出入境管理局。

1922一直忙線未接通，王婉諭改致電移民署，移民署則回應PCR採檢結果要問衛福部，居隔時間計算等權限則是在台北市衛生局。

直至今日，王婉諭仍未在健保快易通上收到篩檢結果，遂請助理詢問疾管署，「疾管署表示這很奇怪」，表示「理論上健保快易通的確診通知會先出來，居隔單先到很奇怪，但理論上不太可能採檢日5/27，到今（31）日都還沒有結果」，且若收到確診居隔單便應要轉移到集中檢疫所，不解為何衛生局和旅館要她持續待著，「這部分衛生局應該要說明清楚」。

王婉諭直言，講了這麼多，到現在她還是不清楚要怎麼做、是什麼狀況，她從昨天開始也沒有類似症狀，那「我，確診了......嗎？」王婉諭也憂心，自己作爲一個相對了解政府政策的立委，至今都無法釐清到底情況為何，「到底要民眾如何適從」。

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