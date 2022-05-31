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    AT-3教練機失事飛官殉職 邱臣遠：蔡總統要解決系統問題

    空軍官校AT-3教練機墜毀，飛官徐大鈞殉職。（讀者提供）

    空軍官校AT-3教練機墜毀，飛官徐大鈞殉職。（讀者提供）

    2022/05/31 12:18

    〔記者林良昇／台北報導〕空軍官校1架AT-3教練機今在飛行訓練時墜毀，機上學官徐大鈞少尉死亡，立法院外交及國防委員會委員、民眾黨團總召邱臣遠今表示沉痛哀悼，呼籲蔡英文總統不能只有表達遺憾和徹查，必須要解決國軍在系統上的問題。

    邱臣遠今在立法院民眾黨團受訪時表示，所有空難事故不外乎機械、人員、天候三大因素，相關的事故調查涉專業，他要求國防部成立專案調查小組，請運安會、民航局跟民間專家學者協助，找出事故原因。

    邱臣遠提到，前空軍司令熊厚基上將一再提醒，近年敵情嚴峻，共機擾台更頻繁，前線飛官任務負擔非常重，是以往的1.5倍，相關人力吃緊。

    而在設備問題上，邱臣遠說， AT-3教練機服役到現在已經38年了，跟F-5系列戰鬥機一樣非常老舊，亟需汰換，新式高教機的目的就是要把空軍原本三階段三機種的訓練流程簡化成三階段兩機種，同時要將F-5系列戰機跟AT-3教練機進行取代。

    邱臣遠說，第一批33架高教機預計在2024年要交機完畢，漢翔公司上週末股東會說今年會完成交機8架，他會持續在外交及國防委員會監督國防部如期完成計畫，保障每一位寶貴飛官的安全。

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