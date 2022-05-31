立院三讀 法庭錄音錄影應保存至裁判確定後3年6個月

立法院院會31日宣讀法案三讀通過，副院長蔡其昌（圖）敲下議事槌。（記者塗建榮攝）

2022/05/31 11:54

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會今（31）日三讀通過「法院組織法第九十條之二條文修正案」，三讀條文將原定法庭錄音、錄影內容應保存至裁判確定後2年，修正為3年6個月，始得除去其錄音、錄影，但經判處死刑或無期徒刑確定之案件，其保存期限依檔案法之規定。

現行法院組織法第九十條之二，就非經判處死刑或無期徒刑確定之案件之法庭錄音、錄影內容，僅規定應保存至裁判確定後2年，惟2019年7月17日修正之法官法第三十六條，已將牽涉受評鑑法官承辦個案得評鑑請求之期間延長為3年，法院組織法仍未配套修正，致生法庭錄音、錄影之重要證物於得請求評鑑期間內，即可能因銷毀而滅失的窘境。

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對此，時代力量黨團提案修正保存之期間至裁判確定後4年，國民黨立委葉毓蘭則提案修正為3年，司法及法制委員會今年5月25日聽取報告並經詢答，審查結果採修正3年6個月。

據審查會說明，法官法第三十六條第一項第三款及第四款均有規定法官個案評鑑請求之期間，自裁判確定之日起算3年為之。為使法庭錄音、錄影內容於得請求評鑑期間內，仍可調查，並衡酌調查程序作業所需時間，爰修正本條保存法庭錄音、錄影內容期間至裁判確定後3年6個月。

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