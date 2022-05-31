立院三讀 行政訴訟增訂遠距審理、巡迴法庭

立法院院會三讀通過「行政法院組織法部分條文修正案」、「行政訴訟法部分條文修正案」。（記者塗建榮攝）

2022/05/31 11:48

〔記者陳政宇／台北報導〕為強化行政法院之效率、分工及專業性，立法院院會今（31）日三讀通過「行政法院組織法部分條文修正案」、「行政訴訟法部分條文修正案」，明定全國3所高等行政法院，分設高等行政訴訟庭、地方行政訴訟庭，並新增遠距審理、巡迴法庭等規範。

行政訴訟第一審原分散於各地方法院的行政訴訟庭，司法院指出，行政法院的審級分工宜將事件分流，形塑堅實的第一審行政法院，與發揮法律審功能的最高行政法院為目標，應改於高等行政法院增設地方行政訴訟庭。

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三讀條文載明，高等行政法院除別有規定外，意指高等行政法院高等行政訴訟庭與地方行政訴訟庭。地方行政訴訟庭所管轄的事件，包含通常訴訟程序事件、簡易訴訟程序事件、交通裁決事件、收容聲請事件、以及其他法律規定等行政訴訟事件，，以法官一人獨任行之。

因應高等行政法院增設地方行政訴訟庭，立院院會三讀通過「法官法部分條文修正案」，增訂關於高等行政法院地方行政訴訟庭法官之任用資格，以及明定地方行政訴訟庭候補法官辦理事務之內容，以充實高等行政法院地方行政訴訟庭之辦案人力。三讀條文並新增實任法官轉任司法行政人員，得不受公務人員任用法有關職系調任限制之規定。

考量民眾訴訟成本，今日三讀通過「行政訴訟法部分條文修正案」，若當事人的住居所、公務所、機關、主事務所或主營業所，所在地均位於與法院相距過遠之地區者，行政法院應徵詢其意見，以遠距審理、巡迴法庭或其他便利之方式行之。並授權訂定與法院相距過遠地區的標準、審理方式及巡迴法庭臨時開庭辦法。

此外，為配合行政訴訟第一審的制度變革，根據今日三讀通過的「法院組織法部分條文修正案」，刪除地方法院設行政訴訟庭、以及法官兼任行政訴訟庭庭長之規定。

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