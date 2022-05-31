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    台灣是假新聞重災區 矢板明夫：連日本政治家都曾被捲入

    日本產經新聞台北支局支局長矢板明夫直言，台灣是假新聞的重災區，過往連日本政治家河野太郎都曾被捲入台灣認知作戰的事件。（資料照）

    日本產經新聞台北支局支局長矢板明夫直言，台灣是假新聞的重災區，過往連日本政治家河野太郎都曾被捲入台灣認知作戰的事件。（資料照）

    2022/05/31 09:06

    〔即時新聞／綜合報導〕日前藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，引發外界對「認知作戰」進行討論，警方也確實掌握，有多個臉書粉絲專頁同步張貼相同內容文章的異常情形，對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫直言，台灣是假新聞的重災區，過往連日本政治家河野太郎都曾被捲入台灣認知作戰的事件。

    矢板明夫在臉書撰文指出，言論自由和煽動恐慌是兩回事，對於10個孩子因為疫情不幸離世，政府並沒有隱瞞真相，而是透過官方渠道公開發表事實，然而網路上流傳「很多孩子走了」的貼文，給人的讀後印象卻是：「在同一家醫院，短時間內有很多孩子走了，而且政府隱瞞了這個事實」。

    矢板明夫認為，政府做得不好，當然可以批評，但如果有人刻意誤導民眾，製造恐慌，那就應該要受罰，這在美國和日本等民主社會都是一樣，與保障言論自由並不矛盾。

    矢板明夫提到，他近日參與卓越新聞獎基金會主辦的線上論壇，與前NHK記者、大阪藝術大學客座教授立岩陽一郎先生進行對話，他們一致認為台灣是「假新聞的重災區」，因為旁邊有一個刻意利用假新聞進行滲透的大國。

    像是在2020年2月，疫情剛剛爆發不久時，台灣網路上流傳一個截圖，內容是時任日本防衛大臣河野太郎的推特，稱「來自台灣的50萬口罩己平安抵達，為台灣的安全祈禱」，然而河野並未發布過這則推特，假消息的目的，是要營造出台灣政府在缺乏口罩的情況下，偷偷把口罩捐給日本的假象。

    這起事件連河野太郎也大吃一驚，幸虧幸虧台灣的事實查核中心和立岩先生聯手做出澄清，才沒有讓負面影響擴大。

    台灣過往就曾發生過，以日本政治家河野太郎作為假消息工具的事件。（圖翻攝自臉書）

    台灣過往就曾發生過，以日本政治家河野太郎作為假消息工具的事件。（圖翻攝自臉書）

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