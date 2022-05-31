酸朱學恒直播捐1集小氣 四叉貓喊YT所有抖內翻倍 網看金額笑翻

針對藝人黃子佼迎來寶貝女兒黃玉米，在臉書分享總統蔡英文的賀卡，朱學恒留言抨擊「十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」。「四叉貓」劉宇昨分享，朱學恒在鬧完黃後開了一場直播，大約被觀眾抖內2萬3974元。（資料照）

2022/05/31 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕PTT名人「四叉貓」劉宇近日揭露名嘴朱學恒直播獲取的抖內金額，朱學恒昨對此做出反擊，稱該集收到多少抖內就加碼捐出同樣金額，後續金額粗估超過42萬元。有網友為此問劉宇要捐多少，劉宇對此則稱，朱「才捐一集也太小家子氣」，並列出他YouTube從創帳號以來收到的所有抖內金額，並稱「全部翻兩倍捐出去做公益都沒問題」，但細看所有金額加總竟只有不到800元，這樣的結果也讓網友笑翻。

藝人郭彥均日前臉書PO文稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，遭質疑傳播假訊息，並引發諸多論戰。針對藝人黃子佼迎來寶貝女兒黃玉米，在臉書分享總統蔡英文的賀卡，朱學恒也留言抨擊「十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」。「四叉貓」劉宇昨日凌晨則分享，朱學恒在鬧完黃子佼後在YT頻道開了一場直播，大約被觀眾抖內（Donate，贊助）了2萬3974元。

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朱學恒昨晚再度進行直播，則怒嗆網路上有些小側翼、小塔綠班對他收到2萬多元抖內感到不爽，並批「他們說2夢多很多耶，吃人血饅頭，幹！這些小人物是不是沒有看過錢，2萬多叫很多嗎？」還放話收到多少抖內就會加碼捐出同樣金額，粗估金額超過42萬元，朱對此稱「翻車就翻車」，還說「節目可能再也沒有辦法舉行，因為所有的錢都拿去抖內了，我們已經沒有錢了。」

劉宇後續也在臉書發文分享，表示「2020年算韓粉直播主抖內時被推爆，2022年算宅神朱學恒抖內時被噓爆，我做著一樣的事，到底是誰變了呢？」，並自爆他YouTube從創帳號以來收到的所有抖內金額，但因加總列表的金額竟只有不到800元，導致劉宇雖稱，「朱才捐一集也太小家子氣，他收到的所有抖內金全部翻兩倍捐出去做公益都沒問題」，卻因金額與朱相比實在太低，讓網友笑稱「全部加起來才747，連817都不到」、「可以捐10倍嗎」、「如果朱學恆有尬支，把他有YT以來的抖內翻兩倍捐給公益的話，我就贊助你50元」、「你要是現在開直播喊三倍可能會出事」等。

對於有網友酸「應該朱捐多少，你也捐多少吧」，劉宇也笑稱「他捐幾倍我就捐幾倍，我還可以全梭看他跟不跟」。此外，也有網友表示「史書華醫師捐那麼多次叫朱跟上朱都不敢吭聲了，好意思跑來叫陣⋯」、「他不是要跟史書華比捐款嗎？筆輸了還沒叫人大哥，要不要臉啊」、「好噁芯，別人家小孩的喪事，成衣商開營利賺抖內」等。

四叉貓列出他YouTube從創帳號以來收到的所有抖內金額，並稱「全部翻兩倍捐出去做公益都沒問題」，但細看所有金額加總竟只有不到800元，這樣的結果也讓網友笑翻。（圖擷自臉書）

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