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    台海軍情》Su-35等30架次共機擾我西南空域 創今年次高

    國防部今（30日）晚發布即時軍事動態揭示，中國解放軍今日派30架次軍機擾我西南空域，且全數於東沙島東北方空域活動，架次數創今年第二高的紀錄。（圖擷取自國防部網站）

    國防部今（30日）晚發布即時軍事動態揭示，中國解放軍今日派30架次軍機擾我西南空域，且全數於東沙島東北方空域活動，架次數創今年第二高的紀錄。（圖擷取自國防部網站）

    2022/05/30 22:11

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今（30日）晚發布即時軍事動態揭示，中國解放軍今日派30架次軍機擾我西南空域，且全數於東沙島東北方空域活動，架次數創今年第二高的紀錄。我國空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

    我國軍事迷掌握廣播與航跡紀錄，光今日上午就18度掌握共機進入我防空識別區，創下今年1月23日以來次高的紀錄；根據國防部對外公佈的官方正式資訊，中共軍機今年以來，單日進入我防空識別區最多架次的時間點，即為今年1月23日的38架次，今日的30架次則為今年第二多。

    我國國防部今晚發布的即時軍事動態內容揭示，中共今日派8架次慢速機擾我防空識別區，包含2架次「空警-500」預警機、4架次「運-8」電偵機、1架次「運-8」遠干機、1架次「運-8」反潛機。另外22架次為快速戰機，分別為6架次「殲-16」戰機、8架次「殲-11」戰機、4架次「殲-10」戰機，以及2架次「蘇愷-35」戰機、2架次「蘇愷-30」戰機。

    根據國軍公布的航跡顯示，中共30架次軍機全集中於我防空識別區西南角，也就是東沙島東北方空域活動，且預警機、電偵機的飛行路徑相當近，是否為同一編隊飛行有待釐清。

    中國解放軍今日派30架次軍機擾我西南空域，全數於東沙島東北方空域活動，其中還包括少見的蘇愷-35戰機。圖為俄羅斯同型機。（國防部提供）

    中國解放軍今日派30架次軍機擾我西南空域，全數於東沙島東北方空域活動，其中還包括少見的蘇愷-35戰機。圖為俄羅斯同型機。（國防部提供）

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