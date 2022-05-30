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    首頁　>　政治

    左翼聯盟赴促轉會抗議 籲政府平反工運人士

    行政院促轉會今日任期屆滿解散，左翼聯盟及政治受難者今日下午前往促轉會抗議，呼籲政府不能只平反520農民運動的政治受難者，解嚴後因工運陳抗遭威權當局逮捕、判刑的受害者，政府未來也應主動調查平反罪名。（記者陳鈺馥攝）

    行政院促轉會今日任期屆滿解散，左翼聯盟及政治受難者今日下午前往促轉會抗議，呼籲政府不能只平反520農民運動的政治受難者，解嚴後因工運陳抗遭威權當局逮捕、判刑的受害者，政府未來也應主動調查平反罪名。（記者陳鈺馥攝）

    2022/05/30 17:39

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日任期屆滿解散，左翼聯盟及政治受難者今日下午前往促轉會抗議，呼籲政府不能只平反520農民運動的政治受難者，解嚴後因工運陳抗遭威權當局逮捕、判刑的受害者，政府未來也應主動調查平反罪名。

    解嚴後1989年，高雄前鎮加工出口區內安強與十全美鞋廠，由於沒有成立工會保護工人權益，僱主積欠員工2、3個月薪資後失蹤落跑。當時工運人士顏坤泉帶領工人北上至勞委會陳情抗爭，傍晚鎮暴警察突然衝出毆打群眾，並抓走抗爭的領導者顏坤泉，民眾與警方發生激烈衝突，事後顏遭判刑入獄。

    「轉型半套、正義難伸！」顏坤泉今日表示，當年鎮暴警察一下車就把他抓走，晚上就被打成「熊貓」，警方以「動員戡亂時期臨時條款」將其移送，地方法院判1年10個月。

    他談及，上訴到高等法院時，他穿上寫有「司法迫害」的衣服出庭，被法官斥責必須脫掉，他當場脫掉露出早就寫在身上的「司法迫害」四字，又被法官要求穿回去，最後仍判1年10個月，因為當時郝伯村說要整肅社運流氓，他就遭到重判。

    因成大共產黨案入獄的政治受難者吳俊宏表示，他在綠島關了10年，促轉會成立後，他是這邊的常客，5月30日促轉會要結束，他心中有點不捨。促轉會日前平反520農運的政治犯，希望未來承接機關也能調查平反工運的。

    吳俊宏指出，他以左派立場、無關藍綠，總結促轉會4年表現，其實促轉會並不是什麼惡劣機構，做了開放政治檔案、平復司法部法很多事情，唯一比較遺憾的兩件事是，政府對於政治犯的賠償，雖然立法院日前通過立法，但只是表面應付而已。

    他提及，第二是關於台灣左翼人士的平反，促轉會不敢正視這些台灣菁英其實與中國共產黨有聯結的，因為現在政府抗中、對抗共產黨，就將早年台共和中共劃分成不同的，這是比較令人遺憾的。

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