金門國民黨5鄉鎮長連袂領表拔頭香 展現「一起連任」氣勢

金湖鎮長陳文顧（左一起）、金城鎮長李誠智、國民黨金門縣黨部主委吳興邦、金沙鎮長吳有家、烈嶼鄉鄉長洪若珊、金寧鄉長楊忠俊共同展現團結的決心。（記者吳正庭攝）

2022/05/30 13:31

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門縣黨部今天起受理黨員參與年底縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表、村里長選舉領表作業，5名現任鄉鎮長連袂前往領表，展現「一起登記、一起連任」與黨團結在一起的雄心。

金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊及乘船跨海前往的烈嶼鄉（小金門）鄉長洪若珊5位現任鄉鎮長，今天前往縣黨部領表，搶了大頭香，讓縣黨部出現少見的人氣，熱鬧哄哄，好像辦喜事氣氛；縣黨部主委吳興邦到場為眾人打氣。

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金門縣鄉鎮長聯誼會會長李誠智說，相約一起領表，希望展現與黨團結在一起的決心，也和國民黨提名的縣長楊鎮浯一起打拚，一起拚連任；他說，目前雖然還不曉得有哪些人要出來參選鄉鎮長，希望能以現有政績，爭取黨部支持現任者有連任的機會。

吳興邦說，黨部會透過廣告看板、臉書等媒介，協助行銷文宣，讓代表國民黨的候選人能夠加分。

縣黨部表示，黨部辦理2022年金門縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表、村里長選舉登記作業，自5月30日至6月1日領表，6月6日至8日辦理登記，每天上午10點至下午4點在縣黨部受理登記。

國民黨金門縣黨部執行長陳汶強（右三）協助金沙鎮長吳有家（左一）金湖鎮長陳文顧（左一）、金城鎮長李誠智（右二）、、烈嶼鄉鄉長洪若珊（左三）、金寧鄉長楊忠俊（右一）辦理領表作業。（記者吳正庭攝）

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