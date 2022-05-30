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    朱立倫蹭郭彥均鬧內鬨？綠委點名「他」：少數腦袋清楚的

    王定宇指出，國民黨操弄社會混亂、製造恐慌，還好黨內有少數腦袋清醒的人。（資料照）

    王定宇指出，國民黨操弄社會混亂、製造恐慌，還好黨內有少數腦袋清醒的人。（資料照）

    2022/05/30 13:01

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨持續追打「很多孩子都走了」事件，黨主席朱立倫更號召全國黨公職聲援藝人郭彥均；前台北市議員羅智強則稱「這和政黨對決無關、不需要訴求政黨對決」，被解讀為藍營分歧。對此，民進黨立委王定宇今（30）日直言，國民黨利用生命和悲劇操弄社會混亂、製造恐慌，還好黨內有少數腦袋清醒的人。

    王定宇今日受訪時表示，就郭彥均這個事件來說，事實上任何生命都是寶貴的，任何生命的逝去都是家人最沉痛的痛，大家應該齊心協力來保護每一個人，不要被武漢肺炎所傷害，逝去的生命不會因為量的多或少，導致傷心有所差別。虛假訊息有三個標準，一個是惡意、一個是虛假、一個是對社會造成傷害，郭彥均應該是出於正義感分享不那麼正確的訊息，事後也做了修正，所以國人會認為郭彥均並不是一個惡意的行為人，但同時有20多個內容農場以虛假消息帶動風向，這是另一個層次的問題，政府應該把關了解。

    王定宇說，最遺憾的是國民黨傾全黨之力來蹭郭彥均的聲量、進行政治鬥爭，利用孩子的性命進行政治鬥爭，完全不去看訊息真假，也不看政府處理事情上的完整說法，單純就是為亂而亂，國民黨在防疫期間是否是一個盡職的在野黨、是監督還是扯防疫後腿，人民已經透過多次民調和投票證明這點，郭彥均本身並無惡意、也沒有被查辦，要瞭解的是同步發布的組織或團體，但國民黨沒跟郭彥均討論或徵求同意，就用全黨名義稱「大家都是郭彥均」，利用一個他們沒有關心的藝人進行政治動作，用政治鬥爭干擾防疫，利用寶貴生命和悲劇操弄社會混亂、製造恐慌，一樣是要扯防疫的後腿，目的就是為了政治，而非為了人命，也不是為了郭彥均，這讓人覺得很遺憾。

    不過，王定宇提到，還好國民黨有少數腦袋清醒，像羅智強就說該事件不是藍綠問題，不宜用政黨對決的態勢來處理，羅智強很多看法不見得正確，但這點朱立倫再怎麼不聽、也要參考看看，防疫不是藍綠問題，生命損失也沒有藍綠差別，利用這樣的事件操弄製造社會恐慌，沒有人會得利。

    針對朱立倫的大動作聲援，民進黨立委莊瑞雄也說，前幾天有25個內容農場，在十秒內共同傳遞相同來源的資訊，這是不是認知作戰的一環？這個政府要查清楚，因為不正確的資訊會影響的不只是家長的恐慌，反而妨礙了醫護人員的防疫工作。

    莊瑞雄強調，防疫指揮中心每天都有更新各種疫情資訊，數字清清楚楚的都寫在手板上，公開透明，目前疫情當前，我們應該團結對抗病毒、不要讓假訊息製造恐慌來干擾醫護工作。朱立倫不但不譴責這些內容農場散佈恐慌的資訊，反而跟著一起起舞，難不成也是內容農場的一員？朱立倫是內容農場主席嗎？

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