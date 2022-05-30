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    藍營苗栗縣長提名遲未決定 謝福弘轉趨主動文宣行銷

    前農委會農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，開始以「苗栗縣長參選人」身分在臉書上說明參選理念，爭取黨提名態度轉趨主動。（記者張勳騰翻攝）

    前農委會農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，開始以「苗栗縣長參選人」身分在臉書上說明參選理念，爭取黨提名態度轉趨主動。（記者張勳騰翻攝）

    2022/05/30 12:19

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨下屆苗栗縣長提名人選，迄今懸而未決，有意參選者動作頻頻，前苗栗縣長劉政鴻爆出自辦民調；苗栗縣議會議長鍾東錦也展開18鄉鎮市感恩之旅，聽取地方意見；原本一向低調的前農委會農田水利署苗栗管理處退休處長謝福弘，今天大動作在臉書開始以苗栗縣長參選人身分大力行銷，爭取國民黨提名動作轉趨主動。

    苗栗縣是民進黨在西部縣市唯一未被「綠化」過的縣市，下屆縣長選戰，民進黨已徵召前頭份市長徐定禎再披戰袍，反觀國民黨提名人選遲而未決，引發基層黨員焦慮，整個提名作業更讓外界看得「霧煞煞」。

    最近，又傳出前縣長劉政鴻於27及28日兩晚自辦他與民進黨提名人徐定禎的對比式民調，考慮回鍋參選，至於民調結果何時出爐及參選動向，劉政鴻迄今都未對外說明。

    而布局最早的議長鍾東錦，在召開記者會自爆年輕時的前科後，引發社會輿論一片譁然，黨中央甚至表明不會提名鍾，但鍾的支持者不斷勸進，是否參選下屆縣長到底，還是爭取議長連任？鍾東錦仍在審慎評估中。

    鍾東錦從昨天開始展開18鄉鎮市感恩之旅，聽取鄉親的意見，鍾在臉書上說：「本想關心鄉親的近況，卻反而是讓鄉親們不斷的鼓勵，安慰著我。面對我的過去，他們的接納與寬容，讓我既歉疚又窩心；對於地方的盛情，我無以回報，只能一步步走遍18鄉鎮市，努力在我身為民選公僕的每一天裡，以確實、盡職、誠懇的態度，回報公投時投下同意的的每一張票。」

    對爭取黨提名一向秉持「不主動、不爭取、不內訌」原則的謝福弘，他的臉書今天改以「苗栗縣長參選人」身分向鄉親問安，並開始打電視廣告，強調他擁有38年的中央與地方部會的行政經驗及說明他的參選理念。

    謝福弘指出，他一直都在基層勤走拜訪，而18鄉鎮市的支持者全面鼓勵、勸進，要他不能再沈默，他重申隨時可戰，只要黨中央認同，他已準備好了。

    苗栗縣議會議長鍾東錦（右二）展開十八鄉市感恩之旅，地方要角紛紛替他站台。（鍾東錦提供）

    苗栗縣議會議長鍾東錦（右二）展開十八鄉市感恩之旅，地方要角紛紛替他站台。（鍾東錦提供）

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