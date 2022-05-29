侯友宜千字文悼母 「願來生再續母子緣」

新北市長侯友宜的母親侯呂秀蓮（右）今天舉行告別式，侯友宜在臉書貼出當年母親出席警官學校畢業典禮的照片，表達思念之情。（取自侯友宜臉書）

2022/05/29 16:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜的母親侯呂秀蓮5月23日過世，享耆壽93歲，今天在嘉義縣朴子市立殯儀館舉行告別式，侯友宜捧母親遺照出殯，神情肅穆哀戚。喪禮結束後，侯友宜在臉書抒發對母親的想念與感謝之意，希望來生再續母子緣。他說，母親希望他凡事以公務為重，把悲傷化為更大的力量，去保護更多人，以告慰父母在天之靈。

「送行時，多麼捨不得放開手中那條緊繫靈柩的長繩，只因這是此生和您在人間最後的相繫...」侯友宜回想起，母親過世當天，剛好在議會備詢中場，瞥見手機螢幕上好幾通未接電話，不安預感竄上心頭。回撥電話，得到的盡是震懾、悲痛，曾有那麼幾秒鐘，想拔掉理智線，立刻趕回鄉見最後一面，「但我知道媽媽絕對不容我以私廢公，再怎麼悲傷，我都要負責任地繼續履行職責」，直到議事槌落下那一刻，才頭也不回衝往大門，飛奔上高鐵。

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趕回老家後，一見到母親，他立刻悲傷地雙膝跪地說：「媽，我是友宜，我返來了！」但任憑怎麼呼喚，眼前的媽媽這一次再也不會睜開眼睛。跪在媽媽面前，心中盡是懊悔，在媽媽離世前，怎麼沒能再多陪她一些。

侯友宜指出，受日本教育長大的母親純樸溫柔，婚後每天忙於幫爸爸擺攤賣豬肉，竭盡所能拉拔孩子長大，儘管家中經濟環境不好，媽媽卻把最好的先留給孩子；媽媽不曾打罵孩子，也不會過問成績，唯一叮嚀是「自己選擇，就要自己負責」。

他說，踏入警界後少有機會返鄉，母子倆只能透過電話彼此關懷，近年母親記憶衰退，子女不敢讓她知道爸爸已離開人世，半年來，媽媽經常尋覓爸爸的蹤影，最後終於選擇一樣的方式找到爸爸，在午間睡夢中靜靜地告別人世。

侯友宜感慨表示，短短6個月內父母相繼辭世，尤其此時疫情嚴峻，內心哀痛難以說盡，他最大的遺憾就是42年來投入公職、夜以繼日，卻無法有時間陪伴自己最愛的母親。但他深知母親希望凡事以公務為重，把悲傷化為更大的力量 ，去保護更多人，才是父母在天之靈所樂見。他說：「下輩子，友宜還想再做您的孩子，願我們來生再續母子緣」。

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