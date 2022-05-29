賴清德、蘇貞昌到台中皆未陪同 盧秀燕這麼說…

台中市長盧秀燕下午指出，針對輝瑞兒童疫苗接種，市府已規劃好由醫療院所、校園雙軌開打，並加碼第二波預約，針對中央有意協助設置大型施打站，市府「樂觀其成」。（圖擷取自台中市疫情記者會直播畫面）

2022/05/29 17:07

〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情進入高峰，行政院長蘇貞昌今天（29日）到台中醫院視察，立法院副院長蔡其昌及立委何欣純、黃國書、張廖萬堅要求在台中開設大型兒童疫苗施打站，蘇貞昌現場交辦中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝研議；台中市長盧秀今天未陪同，事後對此表示「樂觀其成」，但希望中央交代公立醫院協助，並另給疫苗，避免佔用台中市原有醫療量能。

副總統賴清德及政院長蘇貞昌今天分別到台中視察中央公園篩檢站及台中醫院等，盧秀燕身為台中市長卻未陪同。盧秀燕今天下午在疫情記者會中面對媒體詢問指出，因每天要主持疫情記者會，還要召開防疫會議，今天宣布的「紓困振興e79計畫」更是重大政策，要進行最後的確認才未能陪同出席，但第一時間即指示副市長及相關局處陪同。

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另疫情進入高峰，蘇貞昌今天到台中醫院視察時，蔡其昌、何欣純、黃國書、張廖萬堅要求開設大型輝瑞兒童疫苗施打站，蘇貞昌現場交辦王必勝研議，並要求確診者給藥要「得來速」，醫護的防疫加給發放也要加快。

盧秀燕下午在記者會中回應指出，針對兒童施打輝瑞疫苗，市府已規劃完畢，即由醫療院所及校園雙軌開打，並加碼第二波預約施打，針對中央有意協助設置大型輝瑞兒童施打站，市府「樂觀其成」，但要求中央交代公立醫院開設，疫苗也由中央另外撥給，以免佔用台中市原有的醫療量能。

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