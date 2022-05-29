民進黨花蓮黨部提名5人參選議員 徵召謝豪杰參選花蓮市長

民進黨花蓮縣黨部徵召花蓮市民代表謝豪杰參選花蓮市長。（圖擷取自謝豪杰臉書）

2022/05/29 15:46

〔記者王峻祺／花蓮報導〕年底大選即將登場，民進黨花蓮縣黨部經執委會決議，今天公布首波提名、徵召名單，包括提名張美慧、胡仁順、陳財能、林則箷與王格致等5人參選縣議員，並徵召謝豪杰參選花蓮市長，縣議員部分則有林資斌。

民進黨花蓮縣黨部表示，展望年底大選，期盼打造最強輔選團隊，共同輔選花蓮優秀參選人當選，結合老將新秀，搶下更多席次，讓民進黨在花蓮有機會服務民眾，開創一番新建設。

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縣黨部表示，花蓮市長部分，黨部寄予厚望，主要徵召花蓮市民代表謝豪杰，他任職過前立委蕭美琴助理，擔任市民代表期間勤走基層，更以「看好花蓮」為出發點 ，盼望能對花蓮市做出改革。

縣議員第一選區，提名現任縣議員張美慧及花蓮市民代表胡仁順，張美慧以最高票當選，地方支持爭取連任呼聲高；市民代表胡仁順則是經過2任市民代表歷練，獲得許多年輕族群支持，並獲即將退休議員莊枝財肯定，接棒傳承問政精神。

縣議員第二選區，則是提名參選過馬祖縣長的陳財能，借重豐富公共政策經驗，突破艱困選情，為新城、秀林地區注入一股新能量。縣議員第三選區，提名立委范雲花蓮服務處副主任王格致及前立委蕭美琴助理林則箷，傳承2人在地服務精神；縣議員第五選區，則是徵召原住民返鄉青年林資斌，他是已故前議員曾玉霞長孫，台灣大學畢業後返鄉投入原住民族事務。

徵召鄉鎮市民代表部分，則有花蓮市的莊依婕、歐彥志、田珍綺，吉安鄉的蘇文將、黃登科及玉里鎮的林金和。

國民黨花蓮縣黨部上週剛通過年底花蓮縣鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代長與村里長選舉黨內領表、登記與提名時程，7月15日前黨部委員將核定提名名單；花蓮市長部分則授權「花蓮縣黨部選舉資格審查暨提名委員會」專案辦理。

民進黨花蓮縣黨部提名花蓮市民代表胡仁順參選花蓮縣議員。（圖擷取自胡仁順臉書）

民進黨花蓮縣黨部提名縣議員張美慧拚連任。（圖擷取自張美慧臉書）

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