為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨南市議員：聲援「很多孩子都走了」 利用疫情政治操作

    南市議員李啟維表示，聲援「很多孩子都走了」的都是那批人，利用疫情政治操作，目的在讓抗疫分心。（資料照）

    南市議員李啟維表示，聲援「很多孩子都走了」的都是那批人，利用疫情政治操作，目的在讓抗疫分心。（資料照）

    2022/05/29 14:48

    〔記者蔡文居／台南報導〕藝人郭彥均日前在臉書分享「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」一文引起社會爭議，事後並已道歉刪文，但爭議未平。民進黨台南市議員李啟維今天表示，聲援「很多孩子都走了」的都是那批人，利用疫情政治操作，好像沒看到全國醫護人員不眠不休的努力，中國國民黨還在鬧，目的在讓抗疫分心。

    李啟維表示，他身為人父，當然希望每個人、每個小孩都沒染疫，都身體健康。不幸，像全世界一樣，台灣天天有人感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），所幸99.7%以上是輕症或無症狀。雖然如此，因得病人數多，也有相當人數的死亡，心中不免難過。

    他表示，這些數字每天下午2點，都會播報出來，既然已有官方公佈的詳細數字，公眾人物的臉書再寫「看到這麼多孩子，就這樣走了」，被有心人渲染，變成好像政府隱匿兒童染疫病歿的數字。其實實際兒童死亡人數「多」、「少」，看「中央疫情指揮中心」每天公布的資料就知道，各人心中自有一把尺。

    他說，當事人已認錯道歉刪文，想不到民眾黨及中國國民黨的朱立倫、韓國瑜利用此事造勢，國民黨立法院黨團甚至召開記者會聲援，說要到刑事局自首，把他們這些立委移送法辦，利用疫情政治操作很明顯，很沒良心，好像沒看到全國醫護人員不眠不休的努力，用生命控制疫情，中國國民黨還在鬧，目的在讓抗疫分心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨挺郭彥均還到刑事局投案 網轟「作秀作過頭」
    2022/05/29 13:16

    國民黨挺郭彥均還到刑事局投案 網轟「作秀作過頭」
    藍委聲援郭彥均去自首 民進黨團：斷章取義以疫謀亂
    2022/05/29 12:31

    藍委聲援郭彥均去自首 民進黨團：斷章取義以疫謀亂

    萬能技藝超群三連霸 全國私科大第一
    郭彥均貼文爭議引部分政治人物起舞 醫療粉專：台灣的悲哀
    2022/05/29 12:11

    郭彥均貼文爭議引部分政治人物起舞 醫療粉專：台灣的悲哀
    挺郭彥均 黃珊珊轟蘇貞昌：別大砲打小鳥
    2022/05/29 12:08

    挺郭彥均 黃珊珊轟蘇貞昌：別大砲打小鳥
    查辦郭彥均？ 蘇揆：台灣是個充分保障言論自由的國家
    2022/05/29 11:59

    查辦郭彥均？ 蘇揆：台灣是個充分保障言論自由的國家
    刑事局：不約談郭彥均 要追「內容農場」幕後者
    2022/05/29 11:12

    刑事局：不約談郭彥均 要追「內容農場」幕後者
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播