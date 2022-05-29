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    評「新疆警察文件」 吳釗燮︰中國野心持續擴張 也想奪取台灣

    外交部長吳釗燮轉發新疆警察文件，並示警中國自西藏、新疆到香港，中國也想要奪取台灣，野心更將繼續擴張。 （翻攝自推特）

    外交部長吳釗燮轉發新疆警察文件，並示警中國自西藏、新疆到香港，中國也想要奪取台灣，野心更將繼續擴張。 （翻攝自推特）

    2022/05/29 14:18

    〔記者呂伊萱／台北報導〕全球主要媒體近日同步公布一份外流的「新疆警察文件」，揭露中國政府針對新疆維吾爾族實施大規模拘留的殘暴行徑，包括可直接槍斃試圖逃跑者等，震驚世界。外交部長吳釗燮今推文示警，從西藏、新疆到香港，中國也想要奪取台灣，野心更將繼續擴張。

    吳釗燮轉發「新疆警察文件」並表示，他們（中國）首先以「和平」為名控制了西藏，然後以「反極端主義」的名義，把新疆變成一座集中營。現在他們已經打包香港，再以「一個中國」想要奪取台灣，還要以「祖先曾到此一遊」為藉口，要拿下更多更遠的地方。吳釗燮擔憂，「難道這些不像是世界大戰來臨的前兆嗎？」

    這些被稱為「新疆警察檔案」的照片與文件，是由不具名駭客提供給德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），包括5千多張於2018年1月至7月間，在疆南疏附縣派出所和集中營拍攝的照片，2884名監禁者中有15名未成年人，年齡介於15歲至73歲間，進一步證明大規模拘禁顯然並非基於當事人自願。鄭國恩指出，當地居民近2萬3千人，即成年人口超過12％在該時期遭關押；若延伸至全新疆，估計約有120萬名維族或少數民族被拘留。

    相關文件還包括中共高層的談話內容，包括前新疆自治區黨委書記陳全國曾在內部講話中，命令警衛開槍打死任何試圖逃跑者，並要求當地官員嚴控宗教信徒等。這批外洩文件經英國廣播公司（BBC）和法國「世界報」等媒體機構查證，證實部分內容屬實，引起國際廣泛關注。

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