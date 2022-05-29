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    國民黨高雄市長人選 市黨部提張亞中、陳麗娜、曹桓榮等人

    國民黨高雄市長人選是誰? 市黨部主委許福明（右）面對媒體詢問，表示已提張亞中、陳麗娜、曹桓榮（左）等人給中央參考，中為左楠區議員初選出線的白喬茵。（記者葛祐豪攝）

    國民黨高雄市長人選是誰? 市黨部主委許福明（右）面對媒體詢問，表示已提張亞中、陳麗娜、曹桓榮（左）等人給中央參考，中為左楠區議員初選出線的白喬茵。（記者葛祐豪攝）

    2022/05/29 12:28

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長人選難產，市黨部主委許福明今面對媒體詢問時，坦承目前有提了幾個人選給中央，包括張亞中、陳麗娜、曹桓榮等人；曹桓榮受訪時也說，不管是空降或在地，希望人選能趕快到高雄，跟市民互動。

    國民黨六都的市長人選，目前僅剩高雄搞不定，基層力拱的前副市長李四川沒意願，據傳黨主席朱立倫屬意的前立委柯志恩，則呼籲黨中央記取桃園教訓、在地優先。

    國民黨高雄市黨部主委許福明今天受訪時說，提名都在中央，至於中央最後決定，他也不知道。

    媒體問他︰「高雄市黨部目前有提了幾個人選，供中央參考？」許福明說，這個沒有正式統計，反正有正式向市黨部表達意願的、有在基層進行動作的，都會送上去，如果有一些是報紙登的，就不能確定是不是候選人，但也會把剪報送上去。

    媒體又問「裡面有現任市議員嗎？」許福明回說，如果勉強算是有的話，就是陳麗娜，他也問過陳，陳雖然沒有表示要選，但聽的出來，她的意思是如果中央有需要，她不排除，但也不是明確的表態。

    媒體再問他︰「所以目前地方報上去的名單，有張亞中、陳麗娜、曹桓榮等人？」，許福明說「對！」，他說，至於李四川、楊志良等人，這些都不算是有正式在基層宣布的候選人。

    由於黨主席朱立倫將於6月1日訪美，是否來得及在6月1日前提出高雄市長人選？許福明表示，6月1日有中常會，要看提名小組的決定。

    被點名的前高雄市民政局長、現任國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮，被問到黨中央有沒有徵詢他的意願時說，目前他還沒接到這樣的訊息。他認為高雄市需要一個完整了解高雄的人，相信黨中央也會考量在地聲音，「我們都是隨時準備，黨有需要、市民有需要，我們就隨時會來上場！」但一切都尊重黨中央的規劃，也相信黨中央還有主席，一定會做最好的安排。

    曹強調，高雄面積非常大，問題也非常多，大家都期待不管是空降或在地，（人選）能夠趕快來到高雄，跟市民經營互動，年底這一關只要掌握好議題，配合地方的經營，絕對有機會給人民一個期待贏回高雄，

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