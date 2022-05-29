藍委聲援郭彥均去自首 民進黨團：斷章取義以疫謀亂

民進黨團29日在立法院舉行輿情回應記者會，由幹事長鄭運鵬及副書記長林楚茵共同主持，並提出多項事證來回應時事。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/29 12:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委今稱聲援藝人郭彥均，到刑事局自首，立法院民進黨團今召開回應記者會表示，行政院長蘇貞昌是指多個臉書粉專同時間發布相關訊息的操作行為，國民黨團斷章取義蘇貞昌的說法做政治操作，以疫謀亂，對防疫沒有幫助。

立院民進黨團今召開記者會，立院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨立委及議員參選人聲稱要到各地警察局自首聲援郭彥均，就是國民黨主席朱立倫一聲令下後發動的政治跟選舉動作。

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鄭運鵬指出，2年多來，很遺憾看到台灣的在野黨尤其是國民黨，跟全世界在野黨完全不同，是以疫謀亂，見獵心喜，讓台灣的防疫工作很難執行、民心很難安定的主要原因。

鄭運鵬表示，郭姓藝人可能出於善意發文，雖然後來刪文了，但也很明確看到很多關心醫護的朋友在文章下希望知道是哪家醫院？地方政府跟中央可以提供協助，但很顯然郭姓藝人不知道什麼狀況，可能也不知道來源，只是純粹關心，所以沒辦法指出醫院和醫護人員。

鄭運鵬指出，很快有內容農場，同時擷取郭姓藝人其中一句話，開始製造「很多孩子走了」的恐慌，這都是同時發生的，事情絕不單純，未必跟郭姓藝人有關，蘇貞昌是認為這樣的行為必須調查，若有發生醫護群聚或醫護人員不足、對兒童照顧不足，政府都會協助。

鄭運鵬表示，掐頭去尾只給一句話造成恐慌的事件，在台灣常常發生，這是希望大家恐慌的訊息戰，但恐慌不會幫助防疫，也不會讓人不被感染，反而會造成新一波感染，對小朋友、長輩甚至醫護人員工作量，造成更大負擔，對台灣防疫一點幫助都沒有，相信這也不是郭姓藝人本意。

民進黨立委林楚茵說，民進黨絕對是守護言論自由，國民黨正在做最惡劣示範，就是斷章取義，誤導人民，製造防疫的恐慌，國民黨的立委或議員不是鄉民，也不是可以看社群網站內容就隨之起舞的人。

林楚茵指出，蘇貞昌提到的部分是在同樣時間點用同樣一句話在社群媒體發文的操作。根據台灣資訊環境研究中心資料，在5月26日下午3時31分開始，在1分鐘以內，有超過10個以上的臉書上PO出「很多孩子走了」的貼文，充滿操作痕跡。

林楚茵也提到，有名為「徐芳麗」，使用簡體字的推特（Twitter）帳號在5月25日下午1時也發布很多孩子死亡的相關文字，文章內容雷同，時間點也很巧合，這是該追查的部分，但國民黨沒有研究，而是去找一群要選舉的人片面斷章取義，做政治秀。

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