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    首頁　>　政治

    查辦藝人郭彥均？ 蘇揆：臺灣是一個充分保障言論自由的國家

    針對是否查辦藝人郭彥均？行政院長蘇貞昌（中）今天表示，台灣是在整個認知作戰的最前線，對於社會安定有任何侵害，絕不能掉以輕心，將由權責機關依法公正辦理，強調不是針對任何個人。（記者陳建志攝）

    針對是否查辦藝人郭彥均？行政院長蘇貞昌（中）今天表示，台灣是在整個認知作戰的最前線，對於社會安定有任何侵害，絕不能掉以輕心，將由權責機關依法公正辦理，強調不是針對任何個人。（記者陳建志攝）

    2022/05/29 11:59

    〔記者陳建志／台中報導〕藝人郭彥均日前在臉書分享「看到這麼多孩子，就這樣走」一文，引起諸多爭議，行政院長蘇貞昌今天上午到台中大肚視察西瓜因大雨受損災情時受訪表示，台灣是一個充分保障言論自由的國家，也是在整個認知作戰的最前線，對於社會安定有任何侵害，絕不能掉以輕心，將由權責機關依法公正辦理，強調不是針對任何個人。

    媒體今天詢問，針對郭彥均的發文，昨天院長說要查辦到底，引發在野黨的反彈，院長是否認為被誤解非針對郭彥均，而是針對假帳號轉發類資訊戰的操作？現在不少人站出來聲援藝人郭彥均，說要辦一起辦，如何看待這件事情？可否說明與言論自由保障範圍如何區隔？

    蘇貞昌表示，臺灣是一個充分保障言論自由的國家，也是在整個認知作戰的最前線，保護孩子、保護國人的健康，我們要做好防疫；同樣保護國家社會安定，我們對資訊戰也不能鬆懈，對於整個各方面如果任何我們所最重視的生命消逝，我們都感到非常難過與不捨，同樣對於對社會安定有任何侵害，我們也絕不能掉以輕心，這由權責機關依法公正辦理就好，不是針對任何個人。

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