郭彥均貼文爭議引部分政治人物起舞 醫療粉專：台灣的悲哀

醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」表示在比對時序後，郭彥均是未經查證就轉發網路資訊，並批評政治人物也跟著「搞不清楚狀況」，是台灣的悲哀。（資料照）

2022/05/29 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均25日在臉書貼出與「醫護朋友」的對話截圖，內容稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發爭議，事後郭雖刪文道歉，但後續各方論戰仍持續。醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」在臉書發文分析郭彥均發文背後可能的各種狀況，並表示在比對時序後，郭彥均是未經查證就轉發網路資訊。

「美的好朋友」指出，若郭彥均所說的確實是「醫護朋友告訴他真話」，那就該保障他的言論自由；若郭彥均「根本沒有醫護朋友跟他這樣說」，所言內容是假的，或是模糊但可能製造恐慌的事實，那就不是該保障的言論自由範疇。假如郭彥均發文內容跟一群帳號在短時間發出的內容完全一樣，講的也偏離事實，如果政府沒有調查這一群假資訊的來源，就是失職。

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「美的好朋友 」提到，一開始他們認為這種這麼明確的事應該沒什麼好討論，結果國民黨全黨力挺，柯文哲也出來聲援，但這件事其實很簡單，郭彥均有沒有這位「醫護朋友」一查就知道，依照同樣訊息轉發的時間點，郭並不是消息源頭，因此郭並沒有這位醫護朋友，郭所做的是看到網路上某資訊沒查證、沒點名出處就複製轉發，「這不叫言論自由」。

「美的好朋友 」表示，郭彥均轉發未經查證的行為，是沒有自我思想、直接複製貼上的跟風行為，同時也不重視自身言論影響力。「美的好朋友」認為，上述狀況十分明確，但某些支持郭彥均的人緊咬台灣染疫死亡的小孩是不是「很多」，這種涉及主觀判斷而忽略郭說的「醫護」內容已被查證為假，實在是很悲哀。

「美的好朋友 」最後也直言：「而一堆政治人物也跟著搞不清楚狀況，甚至不知是無知還是故意要鬼扯，那更是台灣的悲哀。」

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