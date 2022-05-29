民眾黨參選人痛批工程告示牌誤植 佳里公所：誤會大了

佳里區公園大道的公園正在進行公共工程，施工告示牌遭質疑竟是南化區的工程，佳里區公所澄清是誤會。（圖由江明宗提供）

2022/05/29 10:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市佳里區公園大道的公園正在進行公共工程，民眾發現施工告示牌的工程名稱竟是南化區的工程。民眾黨南市議員參選人江明宗今天批評市府未善盡監督責任。

市府工務局表示，該工程為區公所發包的工程。佳里區長朱雅宏澄清說，該告示牌是工人載運來公園時，才發現拿錯了，因此暫時放置斜靠在公園的樹幹旁，並未豎立，可能因此而造成民眾誤解。今天早上承包廠商已派人重新拿來正確的告示牌，並完成豎立。至於新告示牌的完工日期，因連日下雨，而申報延期，目前正辦理工期延期作業。

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北中西區市議員參選人江明宗說，該工程告示牌載明「107年南化區假日廣場景觀改善工程」，施工期間到108年10月02日，登載資訊明顯錯誤。他查閱公共工程資訊，該工程正確的工程名稱應該是「佳里區公園大道樹枝竄根改善工程」，呼籲市府盡快要求廠商修正。

江明宗表示，公共工程進行經常衍生民眾陳情，告示資訊錯誤會衍生許多不必要的誤解與溝通成本，承辦案件的區公所應該做好把關工作。人民的小事就是政府的大事，把每個小問題解決了就沒有大問題，台南市政府各種公共工程的承辦人員要落實相關標準程序。

佳里區公園大道的公共工程，佳里區公所今早已豎立正確的告示牌。（圖由佳里區公所提供）

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