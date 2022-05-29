國民黨高市左楠區議員初選民調出爐 白喬茵123.376％輾壓出線

國民黨高市左楠區議員初選5搶1民調出爐，白喬茵以123.376%輾壓出線，她今天也到市黨部聆聽結果。（記者葛祐豪攝）

2022/05/29 10:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕史上競爭最激烈的國民黨高雄市左楠區議員初選，5人爭搶1席，民調結果今天上午出爐，女將白喬茵以加權後的123.376%，大幅度領先出線。

高雄市第四選區（左楠區）年底市議員多1席提名空間，從8席變9席，國民黨決定提名5人參選，現任4名女議員陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅芬保障提名，另一席由李昶志、白喬茵、侯亞寧、莊為傑、李鎧名5搶1，前3人更曾是前高雄市長韓國瑜不同時期的發言人，被稱為「韓家軍大戰」。

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5人之中，李昶志、白喬茵享100%加權，其餘參選者則是30％至80％不等加權比重。國民黨於26日至28日晚間，委由典通與公信力兩家民調公司進行電話民調初選，結果於今天上午出爐， 白喬茵123.376%、李昶志13.953%、侯亞寧12.705%、莊為傑33.321%、李鎧名3.966%，由白喬茵出線。

國民黨高雄市黨部主委許福明強調，左楠區提名5席，要打贏不容易，大家一定要團結。

民進黨方面，此次提名李雅慧、李柏毅、黃文志3名現任議員，加上捲土重來的立委劉世芳服務處主任黃偵琳，4人都具有一定有實力；此外，無黨籍議員陳善慧也將爭取連任，加上民眾黨莊貽量、台灣基進陳子瑜、時代力量鄭侑青等人參選，競爭將十分激烈。

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