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    民眾黨包粽送台大醫院 籲政府開放新住民家人來台

    端午佳節將屆，台灣民眾黨今日召開「粽眾情、新滋味」記者會。（記者陳鈺馥攝）

    端午佳節將屆，台灣民眾黨今日召開「粽眾情、新滋味」記者會。（記者陳鈺馥攝）

    2022/05/29 10:31

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕端午佳節將屆，台灣民眾黨今日召開「粽眾情、新滋味」記者會，呼籲政府早日開放邊境，讓新住民家人可以來台探親，並現場手作包印尼粽，將把各式各樣東南亞粽子，送至台大醫院慰勞醫護人員。

    民眾黨秘書長謝立功表示，今天主題是「粽眾情、新滋味」，「眾」代表台灣民眾黨，「新滋味」代表民眾黨成立新住民事務委員會。民眾黨一直很關心新住民權益，許多新住民朋友反映，目前入出國境不太方便，要照顧小孩出不去，一些長輩因法令限制無法來台，希望政府早日開放。

    謝立功指出，粽子不僅台灣有，在東南亞都有各式各樣粽子，在台灣是在端午節包粽子，越南則是過年包粽子，新住民事務委員會希望藉由活動，讓台灣民眾了解更多多元文化，今天會把各國不同風味粽子送給醫護人員，民眾黨一直都很關心新住民。

    民眾黨新住民事務委員會顧問馮啟彥指出，新住民人口在台灣逐漸增加，台灣每4個新生兒，就有一位是新住民小孩，新住民是台灣未來很重要人口，也展現各國重要的多元文化。

    馮啟彥提及，他本身是台大醫院出身，也是台北市長柯文哲學弟，待會會將這些熱騰騰粽子送到台大醫院，並向醫護人員致意。最近衛福部長講台灣醫療量能還很多，事實上，這一個星期他與台大醫護人員接觸得知，現在全台醫護人員很多人因照護病患染疫，染疫比例還滿高的。

    馮啟彥說，台大同事一個一個都確診了，有的甚至症狀很嚴重在家裡休息，所以要向台大醫院第一線急診創傷的醫護人員致意，台大醫院因為很多醫護人員染疫，開刀房、病床量能都在往下降，快3分之1受到影響。

    來自泰國的新住民姊妺陳瑪莉表示，泰國是不分節慶都可以看到粽子，泰國會用粽子供養祭拜，糯米特性是「黏」，有團結意思，長輩以前去祭拜或供養一定會用粽子；來自柬埔寨的潘喜玲表示，柬埔寨粽子有各式各樣粽子，主要是用糯米、糯米粉做的，大的會包芭蕉，粽子裡面還會包香蕉、綠豆仁。

    新住民蓬氏英美英介紹，越南粽子和台灣有很多不同，越南粽子大多都是甜的，越南有北部、中部、南部，北部粽是正方形象徵福氣，中部粽是橢圓形的，越南過年時才吃粽子，有的越南粽子比台灣大5倍。

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