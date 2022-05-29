11/26地方選舉將至 竹縣選委會招募選務工作人員

新竹縣選務工作近日辦理程序草案審議會議，期望公教人員、民眾踴躍參與選務工作。（記者廖雪茹攝）

2022/05/29 10:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕九合一地方選舉將於11月26日星期六舉行，新竹縣選舉委員會表示，今年投開票所463個，較去年增加11個，預定招募主任管理員、主任監察員各463人、管理員5556人、預備員230人，近日已辦理選務工作程序草案審議會議，期望公教人員、民眾踴躍參與選務工作。

新竹縣選委會指出，今年110年地方選舉除了縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長共5張選舉票外，還增加憲法修正案的複決案1張公投票，與地方選舉同於11月26日辦理投票，當天將有6張票。選委會日前已完成全國性公投業務工作，縣長楊文科也親自到場，並主持新竹縣選務工作程序草案審議。

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今年投開票所達463個，較去年增加11個，其中竹北市新增6個、竹東鎮新增1個、新埔鎮新增1個及湖口鄉新增3個；變更22個投開票所。

新竹縣選委會表示，地方選舉選務工作預定招募主任管理員、主任監察員各463人、管理員5556人、預備員230人，其中管理員依「公職人員選舉罷免法」規定，須半數以上為現任公教人員，即現任公教人員需有2778人、非公教人員2778人。為了提升選務幹部人員相關知識與專業能力，選委會規劃辦理主任管理員訓儲講習，預計6期別，將於7月舉辦。

新竹縣選委會呼籲，歡迎有志參與選務工作且符合資格的公教人員及一般民眾踴躍報名。擔任投開票所主任管理員工作費最少3800元、主任監察員3100元、管理員2500元，公教人員並准予補假2天。

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