朱立倫聲援郭彥均 綠委看破手腳：政治操作非常惡劣

賴瑞隆直言，朱立倫因個人政治目的而操作孩子和疫情，非常惡劣。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/05/28 23:52

〔記者陳政宇／台北報導〕藝人郭彥均分享「很多孩子死了」貼文，引起警方追查涉及假訊息的部分，國民黨主席朱立倫則號召黨內聲援郭，還稱如果講真話要被法辦，那連他也法辦。對此，民進黨立委賴瑞隆今（28）日批評，朱立倫因個人政治目的而操作孩子和疫情，相信國人都能看清，也絕對不會得到效果。

針對朱立倫的大動作聲援，賴瑞隆表示，行政團隊兩年多來的防疫表現獲得肯定，目前也都是控制住整體死亡人數，但朱立倫因內部紛亂和領導問題，藉著孩子和疫情做政治鬥爭，利用議題打擊政府來轉移焦點，這是非常惡劣的操作。台灣應團結對抗疫情、度過難關，而非透過孩子死亡煽動恐懼，相信國人都能看清，國民黨絕對不會得到效果。

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民進黨立委洪申翰則觀察，現階段若過度煽動恐慌，可能拖垮醫療量能的極限，一般大眾依舊能評論疫情，但更重要的是正確訊息的傳遞，國民黨此舉最後訴諸對立，甚至製造更多的社會不信任，影響防疫工作。

關於假訊息的部分，民進黨立委鍾佳濱表示，醫護和防疫團隊為全民健康做出貢獻，社會都看得很清楚，假訊息的操弄也不是頭一遭，朱立倫因個人政治目的違背民主社會的言論自由，很多國家都開始防制這種挑起社會矛盾的行為，台灣也面對這樣的情況，根本還是要從法制面來杜絕，依據目前的防疫特別條例，這些謠言依賴司法部門的判斷，惟是否能及時收效還有待觀察。

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