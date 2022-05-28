政院：蘇貞昌指示查辦假訊息 並非針對單一藝人

行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌指示查辦假訊息，並非針對個別藝人。示意圖。（資料照，本報合成）

2022/05/28 16:29

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣本土疫情正處高原期，藝人郭彥均日前在臉書發文分享與醫護朋友對話，提及「看到這麼多孩子就這樣走了」引發爭論，行政院長蘇貞昌今天上午表示這種不實謠言有明顯操作痕跡，會究責查辦。行政院發言人羅秉成今天下午表示，蘇院長上午受訪時表達的原意很明確，是針對近日社群網路上不實疫情訊息有相同貼文文字內容、發文時間又相近的現象表達憂心與關切之意，並非針對單一藝人的發文，為避免誤解，行政院提出上述澄清。

蘇貞昌今天上午受訪表示，這種不實的謠言，內容相近、類似，都有相近的團體，有很明顯的操作痕跡，不法、非常不宜，同時對於辛苦的防疫工作同仁非常地不尊重，並且引起社會恐慌，大可不必，將加以究責查辦，同時也希望國人同胞大家不要相信假訊息，也不要亂傳未經查證的訊息。

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羅秉成下午表示，政府針對疫情期間假訊息的基本態度是：在此疫情期間，相關不實的疫情謠言氾濫，常見社群媒體平台上散播的假訊息，不但內容雷同近似，且有同時同步投放的協同作假跡象，有系統性、組織性的資訊操弄作為，類此疫情假訊息被有心人操控而廣為流傳，這不僅對辛苦的防疫工作同仁造成不必要的壓力負擔，甚至會引起社會與民眾的恐慌，非常不該。

羅秉成強調，台灣是高度保障也珍惜言論自由的國家，蘇院長對因染疫而消逝的每一個生命都感到不捨，但類此利用不實資訊、故意混亂社會秩序，甚至危害民主與國家安全的行為，政府會依法加以究責查辦，也希望國人同胞提高警覺，不輕信也不轉傳未經查證的訊息，以免遭人利用為傳播工具而不自知。

羅秉成表示，台灣是成熟的法治國家，對相關違法的疫情假訊息，法律有明確的處罰依據，而執法權責單位本應主動依法調查不法，並積極查辦製造假訊息的源頭，政院也希望並支持相關執法機關，均能本於職權依法行政，儘速釐清事實與責任，以期有效懲假，抑制並降低疫情假訊息的危害。

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