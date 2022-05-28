民團揪出「很多孩子走了」假訊息操作 至少25個粉專發布相同貼文

郭彥均發文稱醫護朋友說很多小孩走了遭質疑，已刪除該文並道歉。（臉書、資料照，本報合成）

2022/05/28 12:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕藝人郭彥均日前分享所謂「醫護朋友」對話，聲稱「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，引起社會質疑。專門研究假訊息的IORG研究室（Information Operations Research Group）公布研究分析指出，5月25至26日，至少25個Facebook粉專發布內容完全相同的貼文，首句皆為「很多孩子走了！」其中19個粉專貼文發布時間皆為15:31，貼文內容完全相同，且貼文首則留言皆為內容農場beautygirl01.com文章連結。

IORG研究室指出，群聚發布相同內容貼文，並分享內容農場連結的這些Facebook粉專，而且「真的有人在看」。這25則「很多孩子走了！」貼文，在IORG昨日下午公布前至少共獲得7363互動、321次分享，也有1235則留言加入討論。

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此外，IORG研究室說，群聚發布相同內容貼文，並分享內容農場連結的這些Facebook粉專，也跟上了粉專經營的潮流，包括手法上「知道貼文要用短文搭配背景，而且連結不能放在貼文內文，而要放在留言」。

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