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    密錄器拍到拉下口罩遭疑為表明身分？ 徐巧芯：嘴巴油油才動口罩

    台北市議員徐巧芯記者會。（記者方賓照攝）

    台北市議員徐巧芯記者會。（記者方賓照攝）

    2022/05/28 12:19

    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局昨晚公布密錄器，外界質疑徐巧芯原本對外稱自己「步出餐廳時忘了戴好口罩」，但影片證實她是出餐廳時為表明身分才把口罩拉下；徐巧芯表示，因為自己嘴巴油油，從餐廳急著出來，有動一下口罩，但不是為了拉下口罩秀給他看，和他講兩句話後，發現自己沒戴好口罩就戴上。

    徐巧芯指出，她自己計算拉下口罩的時間不超過8秒，就趕緊拉上口罩，能理解大家看完影片後，在每個環節內，大家對她的質疑，這些她都理解也接受，今天出面就是要說明當天她的想法和思路，公眾人物還是必須要接受大家的公評，對於違規停車和後續造成的紛擾，再一次表達她的歉意。

    媒體詢問，當下向員警表達「我是徐巧芯」的用意為何？徐巧芯表示，走出來後看到員警在看她先生的身分證，上面配偶欄有她的名字，她只是習慣性地說：「我是徐巧芯」，她覺得沒有自我介紹也怪怪的，這是直覺式反應，也沒有說我是議員不要開單，大家看時都有不同的解讀，但這也是她的問題，她感謝大家的檢驗。

    至於外界質疑的施壓開單，徐巧芯表示，她只是想了解現在的規定是什麼，因為先前看過很多次在同個地點，員警都是勸導請人離開，但這次卻直接開單，才會問員警，如果她想施壓，口吻不會這麼溫和，也是因為知道對話對象是員警是基層同仁，也有注意語氣上不要造成對方壓力，但最後還是造成誤會感到抱歉。

    畫面拍到徐巧芯主動拉下口罩。（記者楊心慧翻攝）

    畫面拍到徐巧芯主動拉下口罩。（記者楊心慧翻攝）

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